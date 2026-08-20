El FC Barcelona resolvió el futuro de una de sus grandes promesas en la portería y anunció de manera oficial la cesión del joven guardameta húngaro Aron Yakubishvili al Almería con opción de compra, en un movimiento cuyo principal objetivo es garantizar que el jugador dispute minutos reales.

Yakubishvili había comenzado la pretemporada con el primer equipo bajo la dirección de Hansi Flick, pero el joven portero prefirió salir temporalmente en busca de una oportunidad para jugar con regularidad, ante el temor de que su progreso se estancara en el banquillo.

El guardameta húngaro llegó a Almería hace pocos días, donde ya fue visto en las gradas del estadio de su nuevo equipo siguiendo la contundente victoria de su conjunto ante el Eldense por 3-0, en una clara señal de su rápida adaptación al nuevo ambiente.

La elección del Almería se considera ideal para Yakubishvili, ya que trabajará bajo la dirección del entrenador Francisco Javier García Pimienta, exentrenador de la academia del Barcelona y conocido por su gran confianza en las jóvenes promesas y por darles la oportunidad, lo que ofrece un entorno perfecto para que el portero húngaro demuestre sus capacidades.

Por otro lado, tras confirmarse la salida de Yakubishvili, el Barcelona planeaba alternar entre la joven pareja formada por Eder Aller e Iker Rodríguez como tercer portero del primer equipo, junto a Joan García y Szczesny, pero las últimas horas fueron testigo de un giro sorpresa con la presentación de una oferta por el veterano guardameta croata Dominik Livakovic para reforzar la posición de la portería, a la espera de que se tome la decisión final entre apostar por la experiencia o continuar confiando en la juventud.

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