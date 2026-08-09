Oficial: un jugador del Chelsea, rumbo a la Serie A

El Chelsea anunció la salida de su defensa inglés Trevoh Chalobah, de forma oficial, rumbo al club italiano Como, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Chelsea señaló a través desu página oficial: "Trevoh Chalobah ha completado su traspaso definitivo al Como, poniendo fin así a su trayectoria como jugador del Chelsea tras casi dos décadas con los Blues".

Chalobah se incorporó al Chelsea con nueve años, siguiendo los pasos de su hermano mayor Nathaniel, y fue ascendiendo en la academia del club. Fue una pieza fundamental en el equipo que ganó la Liga de Campeones juvenil en 2016, además de conquistar la FA Youth Cup dos veces consecutivas, marcando un gol tanto en las semifinales como en la final de 2017.

Después llegó una serie de cesiones exitosas en el fútbol de mayores —en Ipswich Town, Huddersfield Town y Lorient— antes de que Chalobah se convirtiera en miembro permanente de la plantilla del Chelsea poco después de cumplir los veintidós años.

Chalobah anunció su llegada de una manera especial: en su primera aparición con los Blues, brilló y contribuyó a nuestra victoria en la Supercopa en Belfast por penaltis ante el Villarreal, y pocos días después marcó un golazo en su primer partido en la Premier League, donde contribuyó a la derrota del Crystal Palace por 3-0.

Chalobah, que participó con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, se prepara para una nueva experiencia en su carrera con el Como, que disputará la Liga de Campeones por primera vez en su historia.