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Oficial: un fichaje histórico saca a la estrella del City del Etihad Stadium

Fichajes
J. Trafford
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Inglaterra

El Leeds United anunció, la noche del jueves, que ha completado el fichaje del portero James Trafford, procedente del Manchester City, a cambio de una cifra de traspaso récord.

El sitio web del Leeds señaló que Trafford, de 23 años, firmó su contrato con el club por cinco temporadas, sin mencionar los detalles económicos de la operación.

Por su parte, la cadena Sky Sports precisó que el fichaje de Trafford alcanzó los 40 millones de libras esterlinas como cifra base, convirtiéndose en la operación más cara en la historia del Leeds United.

Trafford también se ha convertido en el portero británico más caro de la historia y en el cuarto guardameta más caro de todos los tiempos.

En la lista de porteros más caros solo lo superan Kepa Arrizabalaga, que fichó por el Chelsea por 72 millones de libras procedente del Athletic Club de Bilbao; Alisson Becker, que se incorporó al Liverpool por 67 millones de libras desde la Roma; y André Onana, que fichó por el Manchester United por 47,2 millones de libras desde el Inter de Milán.

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Trafford fue un elemento fundamental en las selecciones de Inglaterra en las distintas categorías de edad, antes de coronarlo con su presencia en la lista de la selección absoluta para el Mundial 2026. 

El portero mide 1,91 metros y llega al Leeds procedente del Etihad Stadium, donde disputó 17 partidos la temporada pasada en todas las competiciones, incluidas la Premier League y la Liga de Campeones de Europa.

Trafford declaró a la cadena de su club: «No me importa realmente si tengo que demostrarle algo a alguien. Conozco bien mis capacidades. Salto al campo y doy todo lo que tengo, e intento disfrutar lo máximo posible».

Y continuó: «Estoy muy emocionado y contento de que todo haya terminado por fin. Ahora puedo centrarme en preparar la nueva temporada y unirme a todos la próxima semana».

Y añadió: «El Leeds es un club magnífico, lleno de energía y pasión, tanto por parte del club como de la afición. Y eso marca la diferencia, porque la energía del equipo, los jugadores y la afición contribuye a los resultados y al rendimiento».

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