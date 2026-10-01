El Barcelona emitió un comunicado oficial para responder a las informaciones que hablaban de la reactivación de los procedimientos de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) en relación con el caso Negreira, subrayando que el caso no se ha reabierto y que las investigaciones continúan desde 2023 sin haber sido cerradas en ningún momento.

El Barcelona recalcó en el comunicado que el último comunicado de la UEFA no incluía el anuncio de la apertura, reapertura o reactivación de ningún procedimiento nuevo contra el club, sino que únicamente confirmaba la recepción de los documentos presentados por el Real Madrid, para que los investigadores los evalúen en el marco de la investigación ya existente.

El Barcelona niega la reapertura del caso Negreira

El club catalán aclaró que los procedimientos de la UEFA comenzaron en 2023, tras el nombramiento de dos investigadores que se encargaron de adoptar las medidas que consideraran oportunas, subrayando que el Barcelona ha cumplido durante todo este tiempo con todas sus peticiones.

El Barcelona señaló que el propio comunicado de la UEFA empleó de forma expresa las expresiones «investigación en curso» y «revisión continua», lo que confirma, según el club, que el caso no estaba cerrado como para hablar de su reapertura o reactivación.

El Barcelona añadió que el comunicado de la Unión Europea no incluía ninguna valoración sobre el contenido de los documentos presentados por el Real Madrid, ni sobre su valor, sino que se limitó a señalar su recepción y su sometimiento a revisión por parte de los inspectores de ética y disciplina.

«Responderemos al Real Madrid en el momento oportuno»

El Barcelona afirmó que la decisión sobre el siguiente paso corresponde a los investigadores de la UEFA, aclarando que hasta ahora no han dirigido ninguna petición nueva al club, ni han trasladado la denuncia del Real Madrid al Barcelona.

El club dijo que, si recibe cualquier petición nueva o se le traslada la denuncia del Real Madrid, responderá a ella conforme a los procedimientos establecidos, tal como ha hecho desde el inicio del caso.

Esto llega después de que el Real Madrid anunciara que su denuncia ante la UEFA incluía un gran número de documentos y pruebas relacionados con los pagos recibidos por José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, al considerar que los hechos objeto de investigación afectan a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.

El Barcelona se apoya en su posición ante la UEFA

En su respuesta, el Barcelona señaló que los procedimientos europeos están supeditados, conforme a la legislación vigente, al resultado de la causa penal que se tramita actualmente en España, subrayando que esta cuestión seguirá vigente.

El club también adujo que ha obtenido la licencia de la UEFA para participar en las competiciones europeas desde el inicio de la investigación, sin ninguna objeción, subrayando que ha seguido participando con normalidad en las competiciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

Al término de su comunicado, el Barcelona reiteró su plena colaboración con las autoridades competentes, antes de dirigir un mensaje claro a los medios de comunicación, pidiendo «rigor y precisión» a la hora de abordar la información relativa a este caso, en medio de la polémica suscitada por el último anuncio de la UEFA y el aprovechamiento por parte del Real Madrid de los documentos que presentó ante la Unión Europea.