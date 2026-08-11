El club saudí Al Riyadh anunció el fichaje de Mahmoud Hassan "Trezeguet", exjugador del Al Ahly egipcio, en una operación como agente libre, a partir de la nueva temporada 2026-2027.

La cuenta oficial del club de la capital publicó en la plataforma "X", este martes, el vídeo de presentación del fichaje, y escribió: "De la tierra del Nilo a la escuela de la zona central".

Trezeguet había rescindido su contrato de común acuerdo con el Al Ahly egipcio, después de una sola temporada tras su regreso al club de su infancia.

Durante esa temporada, el futbolista de 31 años disputó 32 partidos en todas las competiciones, marcó 18 goles y dio una asistencia, pero no conquistó ningún título.

Trezeguet también participó con la selección egipcia en el Mundial 2026, donde marcó un gol y dio una asistencia.

El extremo internacional egipcio aterriza en la Roshn Saudi League, tras una larga trayectoria profesional durante la cual jugó en varias ligas, entre las más destacadas la liga inglesa, la liga turca y la liga belga.

Trezeguet representó a clubes como el Aston Villa, el Anderlecht, el Trabzonspor (que cuenta actualmente con Mohamed Salah) y el Al Rayyan catarí.

El diario saudí "Al Riyadiya" había señalado anteriormente que la directiva del Al Riyadh recibió la aprobación de la Liga de Fútbol Profesional para completar el fichaje, tras cumplir el club con los requisitos de inscripción.

Este paso llegó después de que el club recibiera el certificado de "solvencia financiera" el pasado jueves, tras cumplir con todas las condiciones establecidas por la Liga.

El Al Riyadh terminó la temporada pasada de la Roshn League en el puesto 15, el primero de los puestos que se salvan del descenso a la Yelo League, y busca mejorar su posición en la nueva temporada.

El Al Riyadh comienza su temporada en la Roshn League enfrentándose al Al Ettifaq, el próximo viernes.