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Loai Mohamed

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Oficial: Trézéguet ficha por la Roshn Saudi League

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El extremo egipcio comienza una nueva experiencia árabe

El club saudí Al Riyadh anunció la contratación de Mahmoud Hassan "Trezeguet", exjugador del Al Ahly egipcio, en un fichaje libre, a partir de la nueva temporada 2026-2027.

La cuenta oficial del club de la capital publicó a través de la plataforma "X", este martes, el vídeo de presentación del fichaje, y escribió: "Desde la tierra de Egipto a la escuela de Al Wasta".

Trezeguet había rescindido su contrato de mutuo acuerdo con el Al Ahly egipcio, tras una sola temporada desde su regreso al club de su infancia.

Durante esa temporada, el jugador de 31 años disputó 32 partidos en todas las competiciones, marcó 18 goles y dio una asistencia, pero no conquistó ningún título.

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Trezeguet también participó con la selección egipcia en el Mundial 2026, donde marcó un gol y dio una asistencia.

El extremo internacional egipcio pone rumbo a la Liga Roshn saudí, tras una larga trayectoria profesional en la que jugó en varias ligas, entre las que destacan la Premier League inglesa, la liga turca y la liga belga.

Trezeguet defendió las camisetas de clubes como el Aston Villa, el Anderlecht, el Trabzonspor (que cuenta actualmente con Mohamed Salah) y el Al Rayyan catarí.

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El periódico saudí "Al Riyadiya" había señalado anteriormente que la directiva del Al Riyadh recibió la aprobación de la Liga de Fútbol Profesional para completar el fichaje, tras cumplir el club con los requisitos de inscripción.

Este paso se produjo después de que el club recibiera el certificado de "solvencia financiera" el pasado jueves, tras cumplir con todas las condiciones que establece la Liga.

El Al Riyadh terminó la temporada pasada en la Liga Roshn en el puesto 15, el primero de los puestos que se salvan del descenso a la Liga Yelo, y busca mejorar su posición en la nueva temporada.

El Al Riyadh comienza su temporada en la Liga Roshn con un enfrentamiento ante el Al Ittifaq, el próximo viernes.

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