El Balón de Oro reveló oficialmente la fecha del anuncio de las listas de nominados a las distintas categorías del premio para el año 2026, en un paso que allana el camino para el inicio de una nueva carrera hacia los máximos galardones individuales del mundo del fútbol.

El premio anunció que el próximo 8 de septiembre será la fecha en la que se desvelen las listas reducidas de todas las categorías, que se darán a conocer a través del sitio web oficial del Balón de Oro.

Las esperadas listas comprenden 12 categorías diferentes, encabezadas por el Balón de Oro masculino y femenino, junto a los premios a las mejores jóvenes promesas, los mejores porteros, los mejores entrenadores y los mejores delanteros, además de los premios al mejor club masculino y femenino.

El número de nominados en cada categoría es el siguiente:

Balón de Oro masculino: 30 jugadores.

Balón de Oro femenino: 30 jugadoras.

Mejor joven promesa masculina: 10 jugadores.

Mejor joven promesa femenina: 5 jugadoras.

Mejor portero masculino: 10 porteros.

Mejor portera femenina: 5 porteras.

Mejor entrenador masculino: 5 entrenadores.

Mejor entrenadora femenina: 5 entrenadoras.

Mejor delantero masculino: 10 delanteros.

Mejor delantera femenina: 5 delanteras.

Mejor club masculino: 5 clubes.

Mejor club femenino: 5 clubes.

Está previsto que la gala del Balón de Oro 2026 se celebre el próximo 26 de octubre en la capital inglesa, Londres, en una edición excepcional del premio con motivo del 70.º aniversario de su creación.

La edición de este año verá el traslado de la gala desde el teatro «Du Châtelet» de París, que acogió la ceremonia del premio desde 2019, hasta Londres, en homenaje al primer jugador coronado con el Balón de Oro en la historia, la leyenda inglesa Sir Stanley Matthews.

Los ganadores se determinarán a través de un jurado internacional de periodistas especializados, en el que cada votante elige a los 10 mejores jugadores de la lista reducida, según los criterios de rendimiento individual, logros colectivos y títulos, además del espíritu deportivo.

El francés Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, se coronó con el Balón de Oro 2025, superando a sus rivales tras una temporada excepcional con el club francés.

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