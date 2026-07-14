La Liga española ha anunciado hoy las fechas de la primera jornada.

Se aplazaron los encuentros Real Madrid-Real Sociedad y Barcelona-Athletic por la participación de varios jugadores en las semifinales del Mundial 2026.

La primera jornada de La Liga 2026/27 arrancará el sábado 15 de agosto con el duelo entre Deportivo Alavés y Getafe.

Ese sábado también jugará el Sevilla contra el Rayo Vallecano, y el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el 26 de agosto.

La jornada terminará el jueves 27 con el Barcelona-Athletic en el Spotify Camp Nou.

Javier Tebas ha confirmado que LaLiga ha elaborado un plan que garantiza el respeto de los derechos de todos los jugadores que participan en el Mundial.

El presidente de la Liga afirmó: «Todos los jugadores tendrán tres semanas de descanso tras su último partido en el Mundial y otras tres para prepararse para la nueva temporada, según el convenio colectivo».

Y añadió: «Hemos realizado un estudio y resulta sencillo dividir la primera jornada, de modo que se disputen seis partidos en sus fechas previstas, los días 14, 15 y 16 de agosto, mientras que otros tres o cuatro partidos se jueguen a mitad de semana, para que todos disfruten de 21 días completos de vacaciones».

