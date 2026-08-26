El comité de elecciones del consejo de administración de la Federación Saudí de Fútbol, en su sexta legislatura, anunció la lista definitiva de candidatos a la presidencia y a la membresía del consejo de administración.

Esto ocurrió tras completarse las fases de recursos y reclamaciones y concluir el plazo establecido para la retirada de los candidatos, de acuerdo con el calendario de las elecciones anunciado el pasado 16 de julio.

El comité había anunciado el 8 de agosto la lista preliminar de candidatos, tras lo cual se inició el plazo establecido para presentar recursos y reclamaciones ante el Centro Saudí de Arbitraje Deportivo, durante el periodo comprendido entre el 9 y el 13 de agosto del presente mes, momento en el que el centro examinó los recursos y reclamaciones presentados y emitió sus resoluciones al respecto, que incluyeron su admisión a trámite y su desestimación en cuanto al fondo, conforme a lo comunicado por el Centro Saudí de Arbitraje Deportivo.

La Federación Saudí precisó en un comunicado oficial hoy, que tras concluir la fase de recursos y reclamaciones, el comité completó los procedimientos establecidos en el calendario de las elecciones, y ayer (martes) 25 de agosto terminó el plazo establecido para la retirada de los candidatos, sin que el comité recibiera ninguna solicitud de retirada.

Basándose en las competencias del comité de elecciones recogidas en el artículo (8) del reglamento de elecciones de la Federación Saudí de Fútbol, cuyo apartado (5) establece la «aprobación de las listas preliminares y definitivas de los candidatos a la presidencia y a la membresía del consejo de administración tras su estudio y la comprobación de que cumplen la totalidad de los requisitos recogidos en este reglamento», el comité de elecciones de la Federación Saudí de Fútbol aprobó la lista definitiva de candidatos a las elecciones del consejo de administración de la federación en su sexta legislatura.

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Está previsto que la reunión de la asamblea general extraordinaria de la Federación Saudí de Fútbol se celebre el (domingo) 30 de agosto en la ciudad de Riad.

La lista incluyó a Bader bin Suleiman bin Abdullah Al Ruzaiza, para el cargo de presidente, y a Louai bin Omar bin Awad Mishaabi, como vicepresidente.

Y en los puestos de la membresía: Lamia bint Ibrahim bin Abdullah Bahyan, Fahd bin Adnan bin Abdulrahman Al Mansour, Salman bin Mutaib bin Khaled Al Sudairi, Thamer bin Abdullah bin Abdulkarim Al Saadoun, Omar bin Abdulrahman bin Ali Al Juraisi, Nicholas Arthur Coward y Gerard Bernard Rudy.

Cabe recordar que el comité había excluido anteriormente por completo la segunda lista electoral encabezada por Shaker Al Osaimi, por no cumplir los requisitos, basándose en el artículo (26/4) relativo a los avales; ya que presentó avales de fuera de los clubes miembros de la asamblea general, y en el artículo (33/2) del estatuto, relativo al idioma inglés y a la falta de experiencia.

También excluyó la tercera lista encabezada por Khaled Al Ghamdi, tras considerarse que su candidatura a la presidencia no cumplía los requisitos conforme al artículo (33/2) del estatuto.

El comité excluyó asimismo a Ahmed Al Wadai, tras considerar que su candidatura a la presidencia no cumplía los requisitos conforme al artículo (33/2) del estatuto, mientras que admitió al resto de los miembros de su lista.

Y también la lista de Fahd Al Ghafili, tras considerarse que su candidatura a la presidencia no cumplía los requisitos conforme al artículo (33/2) del estatuto.

La exclusión incluyó igualmente la lista de Hatem Khaimi, tras considerar el comité que su candidatura a la presidencia no cumplía los requisitos conforme al artículo (33/2) del estatuto.

Yasser Al Misehal había anunciado su dimisión de su cargo como presidente de la Federación Saudí de Fútbol, tras la despedida de Arabia Saudí de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México en la fase de grupos.

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