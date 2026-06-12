Oficial: por los puntos robados... Escalada sin precedentes del Barcelona contra Pérez

El FC Barcelona ha anunciado que demandará a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por difamación, tras considerar «falsas y perjudiciales» sus declaraciones.

El club le envió una advertencia legal para que se retracte, antes de presentar una demanda penal según el artículo 205 del Código Penal español.

La demanda se basa en sus palabras durante la rueda de prensa del 12 de mayo y la entrevista del día siguiente, cuando anunció su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

Pérez declaró entonces: «Nos hemos ido con las manos vacías, y llevo aquí tantas temporadas que ya he perdido la cuenta, y solo he ganado 7 títulos de la Liga de Campeones y 7 de Liga, y podría haber ganado 14 si no me los hubieran robado. Hemos grabado un vídeo sobre los 18 puntos que nos han robado esta temporada, y no puedo quedarme callado ante esto».

El Barcelona busca obligarlo a retractarse, pues las considera «difamatorias y perjudiciales para la imagen del club», y afirma que las hizo «a sabiendas de que eran falsas».

Si Pérez no rectifica, el club presentará la demanda, lo que supone una nueva escalada en la rivalidad entre los dos grandes clubes españoles.

A continuación se reproduce el texto completo del comunicado emitido por el FC Barcelona:

«El Club Barcelona anuncia hoy que ha presentado la solicitud de conciliación previa a la interposición de una demanda por difamación, en virtud del artículo 205 del Código Penal, contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como consecuencia de las declaraciones que realizó en la rueda de prensa celebrada el 12 de mayo y en una entrevista concedida a un medio de comunicación al día siguiente.

El objetivo es obligarle a rectificar unas afirmaciones que sabía falsas y que dañan la imagen del Club.

Si no lo hace, el Club interpondrá la correspondiente demanda penal.