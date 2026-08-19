Oficial: Omar Fayed protagoniza una nueva aventura egipcia en Italia

El defensa internacional egipcio Omar Fayed abrió un nuevo capítulo en su carrera profesional, después de que el Frosinone italiano anunciara oficialmente su fichaje procedente del Fenerbahçe turco, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El club italiano emitió un comunicado oficial en el que confirmó el cierre del acuerdo, en el que se decía: "El club anuncia que ha alcanzado un acuerdo con el Fenerbahçe para incorporar al jugador Omar Fayed Abdel Wahab El Rakhawy, de manera que el defensa, nacido en 2003, se unirá al club con un contrato permanente que se extiende por cuatro años".

Por su parte, el Fenerbahçe despidió a su joven defensa con un breve comunicado en el que decía: "Se ha alcanzado un acuerdo con el Frosinone Calcio para el traspaso definitivo de Omar Fayed, que se unió a nuestro primer equipo en 2023. Le deseamos suerte y éxito en la próxima etapa de su carrera".

Fayed vivió una etapa llena de cambios desde su incorporación al Fenerbahçe, ya que atravesó diversas experiencias profesionales a préstamo con los clubes Novi Pazar serbio, Beerschot belga y Arouca portugués, antes de regresar a Turquía al comienzo de la presente temporada.

El defensa egipcio, de 23 años, se prepara para afrontar su primera experiencia en la liga italiana, con la camiseta del Frosinone, recién ascendido a la primera división, la "Serie A".

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Omar Fayed había llegado a la capital italiana, Roma, el pasado viernes, se sometió al reconocimiento médico rutinario y lo superó con éxito, para firmar inmediatamente después los contratos oficiales de su traspaso al Frosinone.

Varios jugadores egipcios destacaron en la historia del Calcio, el más notable de ellos Mohamed Salah, que jugó en la Fiorentina y luego en la Roma entre los años 2015 y 2017, seguido de Hazem Emam, considerado uno de los primeros egipcios en Italia, ya que se unió al Udinese a finales de los años noventa.

Asimismo, Ahmed Hossam "Mido" vivió una breve experiencia con la Roma en 2004, mientras que Hani Saeed jugó en el Bari, y Ahmed Hegazi se trasladó a la Fiorentina en 2012.