El club turco Fenerbahçe anunció oficialmente la contratación del delantero belga Romelu Lukaku, procedente del Napoli italiano, en su afán por recuperar los títulos locales.

El Fenerbahçe no reveló los detalles económicos de la operación, aunque informes de prensa, entre ellos el de la red francesa "Foot Mercato", especializada en el mercado de fichajes, destacaron que el valor de la operación se estima en apenas unos 6 millones de euros, con posibilidad de que la cifra aumente mediante los incentivos y las primas vinculadas al acuerdo.

Lukaku, de 33 años, abandona de forma definitiva las filas del Napoli tras dos temporadas con el equipo, durante las cuales se coronó con el título de la Serie A, para vivir una nueva experiencia en la liga turca de la mano del Fenerbahçe.

Lukaku, una nueva pieza en el enorme proyecto del Fenerbahçe

La contratación del delantero belga se enmarca en los movimientos del Fenerbahçe para construir un equipo fuerte y capaz de competir con contundencia por los títulos, después de que el club turco cerrara un gran número de fichajes destacados durante el mercado de fichajes de verano.

El Fenerbahçe incorporó este verano nombres relucientes como Mason Greenwood, Nathan Aké y Vedat Muriqi, que compite con Lukaku por el puesto de delantero centro, además de un grupo de estrellas ya presentes en el equipo, entre las que destacan Marco Asensio, Sofyan Amrabat, Kerem Aktürkoğlu, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred y Talisca.

Los refuerzos del equipo no se detuvieron en la línea ofensiva, ya que el Fenerbahçe reforzó su defensa con la contratación de Milan Škriniar, Nélson Semedo y Diego Carlos, mientras que el portero Ederson representa una potente incorporación entre los guardametas gracias a su gran experiencia.

Gran ambición para competir con el Galatasaray

El Fenerbahçe espera que estos fichajes le otorguen la capacidad de cambiar el equilibrio de fuerzas en el fútbol turco, después de haber terminado la temporada pasada en el segundo puesto por detrás de su tradicional rival, el Galatasaray.

Con la llegada de Lukaku junto a esta gran cantidad de nombres destacados, el Fenerbahçe envía un mensaje claro a sus rivales: que se prepara para afrontar la nueva temporada con una plantilla repleta de estrellas y con ambiciones que van más allá de la mera competición, hasta la recuperación de los títulos y la conquista del liderazgo del panorama turco.