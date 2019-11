OFICIAL: Los jugadores de La Roja deciden no jugar frente a Perú

La ANFP emitió un comunicado para informar que el cruce del próximo 19 de noviembre en Lima fue cancelado tras una reunión del plantel.

El amistoso entre Perú y , programado para el próximo 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, se suspendió esta jornada debido a la delicada situación que afecta al país tras las masivas protestas que se han desatado en todo el territorio.

En las últimas horas, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, había informado que el plantel de La Roja -junto al cuerpo técnico- haría una reunión para manifestar sus posturas y determinar los pasos a seguir. Y, luego de la cita, en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, el representativo nacional decidió no llevar a cabo el último preparatorio del año, antes de iniciar el camino clasificatorio al Mundial de 2022, programado para marzo.

Esto fue oficializado por la ANFP a través de sus redes sociales. "Los jugadores convocados a la Selección Absoluta de Chile han decidido no disputar el partido amistoso internacional ante la selección de Perú, programado para el próximo martes 19 de noviembre, en Lima. La decisión fue adoptada por el plantel tras una reunión realizada esta mañana en el Complejo Juan Pinto Durán", reza el comunicado del organismo.

Cabe recordar que en la previa, el volante Charles Aránguiz propuso que el duelo no se realizara "por respeto". "Hay un ambiente difícil y mi opinión es que no se debiera jugar, para respetar lo que está pasando en el país. Es un tema que se puede conversar en Juan Pinto Durán y ver lo mejor", indicó el volante de . "Lo que está pasando en el país es serio. Yo creo que no se debiera jugar, pero es un tema a conversar", añadió.

De este modo, el técnico Reinaldo Rueda liberó a los 19 futbolistas que componían la nómina, para que se sumen a sus respectivos clubes. "El seleccionador nacional Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. La Federación de Fútbol de Chile ya le comunicó la situación a su par de Perú", completan.