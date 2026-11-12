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Lionel Scaloni ha sellado oficialmente su continuidad al frente de Argentina con una histórica renovación de contrato que le mantendrá como seleccionador hasta el Mundial de 2030. El nuevo acuerdo consolida su condición de figura legendaria del fútbol sudamericano tras una etapa de éxitos sin precedentes a nivel mundial.

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Renovación histórica para el campeón del mundo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que Scaloni seguirá al frente de la selección durante cuatro años más. Desde que asumió el cargo en 2018, el técnico de 48 años ha convertido a Argentina en una potencia dominante. Su etapa ha estado marcada por los títulos, entre ellos el Mundial de 2022 en Qatar, dos Copas América y la Finalissima.

«Anunciamos oficialmente la renovación de “Gringo” Lionel Scaloni y su cuerpo técnico para el periodo 2027-2030 al frente de la selección argentina. Es un momento de alegría para todos los integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA, así como para todos los argentinos. Es un anuncio importante. Entre los ocho años iniciales y esta renovación de cuatro años más, se convertirá en el seleccionador que más mundiales habrá dirigido para esta asociación. Tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo en tres de ellos», declaró el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, durante el anuncio, según informó ESPN.

Superar las dudas y una pérdida personal

La decisión de continuar llega tras un periodo de reflexión para el técnico de 48 años, que había puesto en duda su futuro después de admitir que necesitaba tiempo para «evaluar» su ciclo de ocho años tras el dolor de la reciente final del Mundial. Sorprendentemente, el puesto en Argentina es el primero de Scaloni como entrenador principal de un equipo absoluto. El exjugador de Deportivo, Lazio y West Ham solo había trabajado anteriormente como ayudante de Jorge Sampaoli en el Mundial de 2018 en Rusia.

Ante los medios tras conocerse la noticia, Scaloni agradeció a la federación su insistencia y la confianza depositada en su cuerpo técnico. «Estoy contento. Aunque ahora mismo las cosas son difíciles para mí en lo personal, esto me hace sentir realizado. Es lo que todos queríamos. Estamos en el mismo lugar que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. De lo contrario, sería imposible estar aquí», afirmó.

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Continúa una etapa de récord

Las cifras de Scaloni desde su nombramiento como sucesor de Sampaoli son extraordinarias. En 107 partidos al frente del equipo, ha conseguido 79 victorias, 18 empates y solo 10 derrotas.

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Bajo su dirección, la selección ha mostrado una gran capacidad goleadora, con 231 tantos, y una defensa sólida que solo ha encajado 57 goles. Su legado incluye también una histórica racha de 36 partidos invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

Los próximos retos

De cara al futuro, el seleccionador afronta la difícil tarea de renovar el equipo en una nueva era. El ciclo del Mundial de 2030 será el primero en dos décadas sin Lionel Messi, que puso fin a su legendaria carrera internacional a principios de este año. Scaloni deberá identificar e incorporar a la próxima generación de talentos para mantener a Argentina en la cima del fútbol mundial.

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Ahora, la atención inmediata del cuerpo técnico vuelve a centrarse en el campo: Argentina tiene previstos amistosos contra Uruguay el viernes y Costa Rica el próximo martes.