Oficial: la UEFA anuncia a su candidato para desafiar a Infantino por la presidencia de la FIFA

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Las federaciones nacionales europeas representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA anunciaron su apoyo unánime a la candidatura de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, en las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para marzo de 2027.

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Según un comunicado oficial publicado en la web de la UEFA, esta postura se adoptó durante una reunión celebrada hoy bajo la presidencia de Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, en la que las federaciones invitaron formalmente a Diallo a concurrir a las elecciones y se comprometieron a brindarle todo su apoyo.

Philippe Diallo atesora una amplia experiencia en los distintos niveles del fútbol, ya que anteriormente dirigió la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, fue miembro del consejo de administración de la Liga de Fútbol Profesional de Francia y formó parte de las estructuras de resolución de disputas de la FIFA.

Diallo asumió la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol antes de incorporarse al Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023.

Ante la seria preocupación por el rumbo que está tomando la FIFA, las federaciones nacionales europeas reclamaron una renovada unidad y un refuerzo de la confianza dentro de la comunidad futbolística mundial.

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Las federaciones subrayaron la necesidad de que la FIFA convierta el desarrollo del juego en todas las regiones del mundo en su máxima prioridad, con el compromiso de cumplir los más altos estándares de gobernanza y de trabajar en estrecha colaboración con las federaciones miembro, las confederaciones y todos los actores implicados en el fútbol.

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Asimismo, expresaron su plena confianza en la capacidad de Philippe Diallo para ofrecer el liderazgo necesario para hacer realidad estas aspiraciones.

Por su parte, Diallo aceptó la invitación y se presentará a las elecciones a la presidencia de la FIFA, a la espera de que el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol ratifique oficialmente su candidatura en la reunión prevista para mañana.

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Las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA entran en una fase de máxima sensibilidad, en medio de crecientes desavenencias sobre la forma de gestionar la mayor institución futbolística del mundo, después de que el presidente Gianni Infantino haya recibido numerosas críticas por varias decisiones relacionadas con la gestión de los derechos comerciales de los grandes torneos y por los mecanismos de toma de decisiones dentro del organismo.

El origen de la crisis actual se remonta a una propuesta planteada por Infantino en julio de 2026 para crear una entidad comercial que agrupara derechos vinculados al Mundial y a otras competiciones, abriendo la puerta a que inversores privados adquirieran participaciones en ella.

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El proyecto suscitó un amplio rechazo por la preocupación sobre la transparencia de los procedimientos y la falta de una consulta suficiente con las federaciones nacionales y las confederaciones continentales antes de su presentación.

El creciente rechazo a la propuesta llevó a Infantino a dar marcha atrás, pero sus consecuencias persistieron, ya que numerosas partes consideraron que la crisis había destapado un problema más profundo en el sistema de gobernanza de la FIFA, y no un simple desacuerdo sobre un proyecto de inversión.

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Además, planteó interrogantes sobre los límites de las competencias del presidente de la FIFA y el grado de independencia de los órganos que dependen de él.