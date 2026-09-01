Oficial: la Juventus refuerza su centro del campo con un fichaje procedente del Tottenham

El centrocampista del Tottenham, Pape Sarr, completó su traspaso a la Juventus en calidad de cedido, en los últimos días del actual mercado de fichajes de verano.

La cuenta oficial del Tottenham en la plataforma X confirmó la operación, en la que el club italiano se reserva una opción de compra que se convertirá en obligatoria si se cumplen ciertas condiciones.

El periodista Fabrizio Romano informó de que el valor de la operación asciende a alrededor de 26 millones de libras esterlinas en total, ya que Sarr se trasladó a Turín después de haber manifestado su deseo de abandonar el Tottenham en busca de una oportunidad para jugar con regularidad.

El internacional senegalés pone fin así a los cinco años que pasó en el norte de Londres, tras haber disputado más de 140 partidos con el Tottenham.

El contrato del jugador incluye una compra condicionada: la Juventus pagará alrededor de 1,7 millones de libras esterlinas por la cesión de Sarr, con una cláusula de compra adicional de 24 millones de libras esterlinas incluida en el acuerdo.

Esta cláusula se volverá obligatoria si la Juventus se clasifica para la Liga de Campeones o la Europa League, siempre que Sarr participe al menos en el 50 % de los partidos del equipo.

De este modo, el Tottenham podría obtener alrededor de 26 millones de libras esterlinas por el jugador de 23 años, después de haberlo fichado del Metz por 16,9 millones de libras esterlinas en 2021.

La salida de Sarr llega después de que su lugar en el centro del campo perdiera peso bajo la dirección del técnico Roberto De Zerbi, luego de que el Tottenham reforzara sus opciones en esa posición este verano, con la incorporación de Sandro Tonali y Mateus Fernandes a Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Archie Gray y Lucas Bergvall como alternativas para el centro del campo.

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