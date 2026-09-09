El Bayern Múnich anunció oficialmente este miércoles la firma de un contrato profesional con uno de sus jugadores, que se extiende hasta el 30 de junio de 2030, tras años de desarrollo en la academia del conjunto bávaro.

Se trata del joven jugador Tim Binder, de 19 años, que se incorporó a la academia del Bayern en 2019, procedente del Augsburgo cuando tenía 12 años, antes de pasar por todas las categorías inferiores.

Binder destaca en el ataque, ya sea como extremo o como centrocampista ofensivo, y representa a la selección de Alemania sub-19, con la que ha disputado 4 partidos.

Lee también

Mourinho: No le debo nada al Real Madrid; no llegaba a semifinales antes de mí

Las elecciones de «L'Équipe»: Messi lidera el once histórico de la Champions y Cristiano se queda fuera

Binder participó, durante la última pretemporada, con el primer equipo bajo la dirección del entrenador Vincent Kompany, y logró dejar una buena impresión en el cuerpo técnico, además de su presencia con el filial en la liga regional.

El jugador trabaja actualmente en recuperar su forma, tras sufrir una rotura de fibras en el músculo isquiotibial derecho, según la web oficial del Bayern Múnich.

Christoph Freund, director deportivo del club bávaro, declaró: «Tim tiene un potencial enorme; es rápido, fuerte en el regate y con una personalidad excelente. Demostró su talento recientemente durante la pretemporada con los profesionales. Llegó a nosotros de pequeño y se desarrolló de forma constante en los equipos juveniles. Estamos contentos de continuar la trayectoria con él en el Bayern».

Otros clubes habían mostrado su interés en llevarse a Binder cedido este verano, pero el Bayern Múnich le ofreció una vía clara hacia el primer equipo, lo que llevó al jugador a optar por continuar con el vigente campeón de la Bundesliga.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de «Kooora».