Oficial: la federación suiza retira su apoyo a Infantino en las elecciones de la FIFA

En un golpe doloroso y sin precedentes desde dentro del propio país anfitrión de la sede de la Federación Internacional de Fútbol, la Federación Suiza de Fútbol anunció la retirada de su total apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a un nuevo mandato como presidente de la FIFA, abriendo fuego contra su forma de dirigir y gobernar el fútbol.

El comité central de la Federación Suiza anunció, en un comunicado de prensa oficial, que retiraba su postura anterior, expresada el pasado junio, de apoyar al candidato ítalo-suizo, confirmando que no lo respaldará en las próximas elecciones presidenciales.

La Federación Suiza explicó que la decisión llegó "tras una reevaluación integral de la evolución de los acontecimientos de los últimos meses", y añadió: "Desde nuestro punto de vista, varios sucesos plantean interrogantes de fondo sobre el liderazgo, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones dentro de la FIFA".

El comunicado se refirió específicamente a "cuestiones relacionadas con la claridad de las normas y la integridad de las competiciones en el caso Balogun", en alusión al episodio en el que Infantino anuló la expulsión del jugador estadounidense antes del partido de octavos de final durante el último Mundial, una medida que suscitó una amplia polémica en torno a la injerencia del presidente en las decisiones técnicas.









Exigencias de transparencia y rendición de cuentas

La Federación Suiza pidió en su comunicado una mayor transparencia, y afirmó: "Para nosotros, la credibilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva de los órganos competentes, conforme a lo que establecen los estatutos, son condiciones esenciales para construir la confianza en la gestión del fútbol internacional y en la integridad de la FIFA".

Por su parte, Peter Knäbel, presidente de la Federación Suiza de Fútbol, señaló que espera de la dirección de la FIFA el respeto de los más altos estándares de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas institucional, subrayando que "no puede asumir la responsabilidad de seguir apoyando la candidatura de Gianni Infantino".

Pese a la dureza del comunicado, la Federación Suiza afirmó que es consciente de su propia responsabilidad como federación del país anfitrión de la sede de la FIFA, y que seguirá abogando por "la transparencia, las estructuras fiables, los procesos de toma de decisiones basados en normas y el fortalecimiento de una comunidad futbolística internacional unida y ética".







