Oficial: la Federación Saudí prescinde de una nueva estrella

El club italiano Génova anunció el fichaje oficial del albanés Mario Mitaj, jugador del Al Ittihad saudí, durante el actual periodo de fichajes veraniego, con lo que el futbolista regresa a los terrenos de juego europeos tras una sola temporada disputada en la Roshn Saudi League.

Mitaj se incorpora a las filas del Génova en calidad de cedido por una temporada, con una cláusula que otorga al club italiano el derecho a adquirir su contrato de forma definitiva al término del periodo de cesión, en caso de que el cuerpo técnico quede convencido de su nivel.

La operación se cerró tras negociaciones entre ambas partes, en medio del deseo del Génova de reforzar el costado izquierdo con un elemento que cuenta con experiencia internacional, mientras que el Al Ittihad dio el visto bueno a la salida del jugador dentro de su plan de reorganización de la plantilla antes del inicio de la nueva temporada.

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Mitaj se había unido al Al Ittihad en el verano de 2024, procedente del Lokomotiv de Moscú ruso, y logró conquistar el doblete de Liga y Copa del Rey en la temporada antepasada.

El jugador albanés aspira a recuperar su nivel en la Serie A italiana y a conseguir la oportunidad de participar de forma regular, lo que le ayudaría a mantener su lugar en las filas de la selección de Albania durante el próximo periodo.

Se espera que Mitaj se incorpore a los entrenamientos del Génova en las próximas horas, como paso previo al inicio de su andadura oficial con el equipo, de cara al arranque de las competiciones de la nueva temporada.