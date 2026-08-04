Oficial: la federación saudí ficha al sustituto de Mario Mitaj

El Al-Ittihad saudí cerró la contratación del lateral izquierdo Fares Abdi, procedente del Neom, tras completar las negociaciones y alcanzar un acuerdo sobre los aspectos económicos y contractuales del fichaje.

El Al-Ittihad confirmó, en un comunicado oficial a través de sus cuentas en las redes sociales, que la operación se completó durante las últimas horas, atendiendo a la petición del director técnico Jens Wissing, quien recomendó la incorporación del jugador para reforzar el flanco izquierdo, en sustitución del fallecido Mario Mitaj.

El Al-Ittihad prosigue sus movimientos en el mercado de fichajes estival para reforzar su plantilla antes del inicio de la nueva temporada, en un contexto en el que Abdi se impuso a varios nombres que estaban sobre la mesa del club para ocupar la posición de lateral izquierdo.

Abdi tiene 27 años y nació en el estado estadounidense de California, donde comenzó su carrera en los campos estadounidenses antes de dar el salto a la Liga Saudí de la mano del Al-Wehda en 2020. Posteriormente defendió los colores del Al-Qadisiya y el Al-Feiha, antes de incorporarse al Neom el pasado verano, con el que disputó 34 partidos en los que dio 3 asistencias.