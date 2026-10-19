La Federación Portuguesa de Fútbol anunció la sanción a la estrella Cristiano Ronaldo, tras abandonar la concentración de la selección portuguesa durante el parón internacional.

La Federación Portuguesa sancionó a Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, por abandonar la concentración de la selección nacional en Dinamarca durante el último parón internacional.

Según la resolución, la sanción no privará a Ronaldo de participar en los dos próximos partidos de la selección portuguesa, ante Dinamarca el 14 de noviembre y Gales el 17 del mismo mes, ya que el capitán de Portugal abandonó la concentración de la selección el pasado 30 de septiembre.

De acuerdo con el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, Ronaldo se enfrentaba a una sanción que oscilaba entre un mes y seis meses de suspensión, además de una multa económica, pero finalmente recibió la pena mínima, con una suspensión de 30 días.

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Texto de la sanción

El texto íntegro de la resolución fue el siguiente: «Con base en lo anterior y en los fundamentos expuestos, el Consejo Disciplinario, Sección de Aficionados, de la Federación Portuguesa de Fútbol decidió, en este caso, considerar la acusación plenamente justificada y, en consecuencia, condenar al acusado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por cometer la infracción disciplinaria prevista y sancionada en el apartado primero del artículo 160 del reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, en un único hecho y de forma intencionada».

Y añadió: «Con base en ello, se decide imponer la sanción de suspensión durante 30 días, además de una multa económica de 2,5 unidades de cuenta, es decir, el equivalente a 255 euros (doscientos cincuenta y cinco euros)».