Oficial: la Federación Egipcia de Fútbol decide el futuro de Hossam Hassan

La Federación Egipcia de Fútbol anunció este martes la renovación del contrato de Hossam Hassan, seleccionador de la selección absoluta de Egipto, para que continúe en el cargo hasta el año 2030.

La Federación Egipcia de Fútbol publicó un comunicado oficial a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que confirmó la firma de los contratos de renovación con el cuerpo técnico de la selección, en cumplimiento de la decisión de la junta directiva de la Federación de aprobar la ampliación del contrato.

La Federación explicó que la ceremonia de firma de los contratos se celebró durante una reunión a la que asistieron el ingeniero Hani Abou Rida, presidente de la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol; Khaled El Darandaly, vicepresidente de la Federación; y el doctor Mostafa Azzam, secretario general de la Federación, junto a Hossam Hassan, Ibrahim Hassan, director de la selección, y Walid Badr, director administrativo de la selección.

La Federación afirmó en su comunicado que la renovación del contrato se enmarca en el interés de la junta directiva por proporcionar estabilidad al cuerpo técnico de la selección de Egipto, con el fin de garantizar la continuidad del trabajo durante la próxima etapa, conforme a los objetivos y planes trazados para la selección nacional.

Hossam Hassan asumió la dirección de la selección de Egipto en febrero de 2024, en sustitución del portugués Rui Vitória, y dirigió a Egipto en una etapa que mostró una notable evolución en cuanto a resultados y rendimiento.

El seleccionador logró llevar a la selección de Egipto a la fase final de la Copa del Mundo 2026, antes de conseguir un logro histórico en el torneo, tras alcanzar los octavos de final por primera vez en la historia de las participaciones de Egipto en el Mundial, ofreciendo actuaciones sólidas, antes de despedirse de la competición con una emocionante derrota ante Argentina por 3-2.

Hossam Hassan también devolvió a la selección de Egipto al círculo de la competición continental y mantuvo la estabilidad de los resultados a lo largo de su trayectoria con la selección, lo que llevó a la junta directiva de la Federación de Fútbol a renovarle su confianza con un contrato que se extiende hasta el año 2030, con la esperanza de continuar la construcción y la preparación para los próximos compromisos, entre ellos la Copa Africana de Naciones 2027 y la Copa del Mundo 2030.

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