La Federación Alemana de Fútbol anunció este viernes el nombramiento de Jürgen Klopp como nuevo director técnico de la selección de Alemania, quien comenzará sus funciones como sucesor de Julian Nagelsmann, que abandonó el cargo tras el fracaso en el Mundial 2026.

La Federación Alemana reveló, en un comunicado oficial, que Klopp, de 59 años, firmó un contrato que se extiende hasta el final del Mundial 2030, y comenzará sus funciones el próximo 15 de agosto.

Klopp había recibido luz verde para dirigir a la selección alemana después de que el consejo de la asamblea general de la federación ratificara su nombramiento, siendo este el último paso previo al anuncio oficial.

Klopp había rechazado numerosas ofertas para dirigir desde su salida del Liverpool en 2024, antes de regresar al banquillo por la vía de las selecciones por primera vez en su carrera.

La salida de Nagelsmann se produjo tras la eliminación de la selección alemana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, después de su derrota ante Paraguay en los penaltis (5-4), tras finalizar el partido en empate, una eliminación que se consideró lejos de los objetivos que la federación había fijado antes del torneo.

Nagelsmann había asumido la dirección de la selección de Alemania en septiembre de 2023 como sucesor de Hansi Flick, antes de que su contrato, que se extendía hasta el año 2028, fuera rescindido de mutuo acuerdo con la federación.

El hombre de Guardiola, en el cuerpo técnico de Klopp

El cuerpo técnico asistente de Klopp incluirá a Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender.

Krawietz y Lijnders figuran entre los ayudantes más cercanos de Klopp a lo largo de muchos años, y lograron con él numerosos éxitos en el Liverpool, destacando la conquista de la Liga de Campeones de Europa en 2019 y la Premier League en 2020.

El neerlandés Lijnders (43 años) ocupaba recientemente el cargo de entrenador asistente del español Pep Guardiola en el Manchester City, mientras que Krawietz (54 años) se incorpora a la Federación Alemana procedente del grupo "Red Bull", tras haber trabajado también con Klopp en el Mainz y el Borussia Dortmund.

Sven Bender (37 años) regresa a la Federación Alemana tras experiencias como entrenador con el Borussia Dortmund y el Unterhaching, además de haber trabajado como entrenador asistente de las selecciones de Alemania sub-16 y sub-17 entre los años 2022 y 2024, junto a su trayectoria internacional como jugador, que incluyó su participación en siete partidos con la selección absoluta.

Klopp: la selección alemana nos une más que ninguna otra cosa

Klopp declaró tras firmar el contrato: "La selección nacional es capaz de unir a los alemanes como no lo hace ninguna otra cosa, y eso es lo que hace que esta tarea sea tan especial para mí".

Y añadió: "Estoy agradecido por todo lo que he vivido y aprendido durante el último año y medio con Red Bull, y les agradezco también el espíritu de cooperación y apertura que hizo posible este acuerdo".

Y continuó: "Ahora aspiro a esta tarea especial en el fútbol alemán, y trabajaremos juntos con humildad y paciencia para construir una selección que luche por sus compañeros, que disfrute del fútbol y que merezca el respaldo del público alemán con total convicción".

La Federación Alemana: fue nuestra primera opción sin dudarlo

Por su parte, el presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf, afirmó que Klopp fue el candidato número uno desde el principio, y dijo: "Jürgen Klopp encarna la pasión, la credibilidad y la capacidad de inspirar a los demás, y por eso fue nuestra primera opción sin ninguna duda tras la dimisión de Julian Nagelsmann".

Y añadió: "Doy las gracias a todos los que contribuyeron a lograr este acuerdo, y a la cabeza de ellos a Oliver Mintzlaff por las negociaciones constructivas y su espíritu de cooperación, así como a Aki Watzke por su gran apoyo".

En cuanto a Hans-Joachim Watzke, primer vicepresidente de la federación, dijo: "Jürgen es para mí uno de los mejores entrenadores del mundo, pues desarrolla a sus jugadores y sabe liderar y unir a las personas, y eso es exactamente lo que necesita la selección alemana".

Por su parte, el director deportivo de la Federación Alemana, Rudi Völler, dijo: "Jürgen Klopp ha demostrado, a lo largo de muchos años, su capacidad para desarrollar a los jugadores jóvenes y lograr resultados bajo presión, además de que posee una personalidad de líder capaz de motivar a los jugadores y a la afición, y estoy entusiasmado por trabajar con él".

Uno de los entrenadores alemanes más destacados

Klopp es uno de los entrenadores más destacados en la historia del fútbol alemán moderno, tras haber logrado grandes éxitos con el Borussia Dortmund, al que llevó a conquistar dos títulos de la Bundesliga en los años 2011 y 2012, además de la Copa de Alemania en 2012.

El técnico alemán también forjó una época especial con el Liverpool inglés, ya que lo llevó a coronarse con el título de la Liga de Campeones de Europa en 2019, antes de devolver al equipo al podio de la Premier League en 2020, poniendo fin a una espera de tres décadas.

Klopp disputará su primera concentración internacional con la selección alemana a finales de septiembre y principios de octubre, cuando dispute cuatro encuentros internacionales, que comienzan con el enfrentamiento ante los Países Bajos en Ámsterdam el 24 de septiembre, para luego recibir a la selección de Grecia en Augsburgo el 27 de septiembre, antes de enfrentarse a Serbia en Múnich el 1 de octubre, y cierra la concentración con el partido ante Grecia en Salónica el 4 de octubre.

La Federación Alemana espera que Klopp lidere el proyecto de reconstrucción de la selección y la recuperación de su posición en el ámbito internacional, de cara a los próximos compromisos, con el Mundial 2030 a la cabeza.