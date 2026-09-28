Oficial: Gakpo, descartado de la concentración de los Países Bajos

El neerlandés Cody Gakpo, estrella del Liverpool, se sumó a la lista de lesionados durante el actual parón internacional, tras sufrir una lesión en su participación con la selección de su país ante Serbia ayer domingo, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de los Países Bajos anunció hoy lunes, en un comunicado oficial, que el extremo Cody Gakpo, de 27 años, se verá obligado a abandonar la concentración del combinado nacional.

La selección de los Países Bajos señaló en su comunicado: "Gakpo no estará disponible para el resto del parón internacional. El delantero sufrió la lesión el domingo durante el partido de ida ante Serbia (1-2) y regresará a su club, el Liverpool".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "No se convocará a un sustituto para Gakpo. La selección de los Países Bajos se enfrentará a Grecia el jueves en Salónica, y cerrará el parón internacional el domingo 4 de octubre con un partido en casa ante Serbia en el estadio Philips de Eindhoven".

Gakpo había sufrido una fuerte lesión en el tobillo a raíz de una violenta entrada del serbio Saša Lukić, sintiendo un intenso dolor e indicando de inmediato la necesidad de ser sustituido antes de sentarse sobre el césped. Los informes apuntan a que se someterá a pruebas adicionales para determinar la gravedad de la lesión.



