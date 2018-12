Oficial: Esteban Alvarado es nuevo jugador de Alajuelense

El arquero de 29 años deja el fútbol europeo para vestir la camiseta del equipo manudo. Vuelve a la liga de su país después de nueve años.

El secreto a voces se confirmó este lunes 31/12, el último día del año: Esteban Alvarado firmó un contrato por dos años con Alajuelense, por lo que retornará al fútbol costarricense después de nueve años.

El nacido en Limón hace 29 años vivió cinco temporadas en el AZ Alkmaar holandés y otras tres en el Trabzonspor turco, hasta que decidió volver a su suelo natal por falta de pago en el último club en el que jugó.

"Llegó a un club serio, este Centenario que se viene va a marcar un antes y un después en la Liga Deportiva Alajuelense. Fue una decisión sencilla, no me costó nada tomarla, me presentaron un proyecto ambicioso", expresó el portero.

Alvarado intentará ser un buen soporte en el equipo manudo en busca de un título después de seis años: los de Alajuela vieron pasar ya diez torneos cortos y no pudieron coronarse.

"Venir a Liga Deportiva Alajuelense era la opción que más nos hace feliz a mí y a mi familia, es la opción con la que estamos muy felices y regresar al país es un plus extra. Y tomamos esto con una convicción enorme de lograr títulos con la Liga", sentenció el ex Saprissa.

Foto: Stephen Dunn/Getty Images