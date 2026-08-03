La selección de Estados Unidos anunció la renovación del contrato del director técnico Mauricio Pochettino, quien continuará al frente del equipo hasta el Mundial de 2030, poniendo así fin a las especulaciones sobre su posible salida tras el Mundial que se disputó este verano.

La Federación Estadounidense de Fútbol quiso dar continuidad al proyecto iniciado en 2024, tras convencerse de que el trabajo realizado sentó las bases para construir una selección más competitiva.

Y pese a la eliminación del equipo en los octavos de final del Mundial ante Bélgica por un resultado de 4-1, en su condición de selección anfitriona, la valoración interna del trabajo de Pochettino fue positiva, además de que las negociaciones para ampliar su contrato ya habían comenzado antes del torneo.

JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación Estadounidense de Fútbol, declaró: "Mauricio y su equipo creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos, y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar el progreso logrado por la selección masculina estadounidense y el impulso del que goza la Federación Estadounidense de Fútbol".

Más que un simple director técnico

El extécnico del Tottenham Hotspur, el París Saint-Germain y el Chelsea afrontará una nueva etapa con el objetivo de dar un paso adicional a nivel de la élite internacional.

Además de dirigir a la selección absoluta, su nuevo contrato amplía sus responsabilidades dentro de la estructura de la Federación Estadounidense de Fútbol, ya que también participará en el desarrollo del fútbol juvenil, la formación de entrenadores y la coordinación con las ligas profesionales del país.

Pochettino declaró: "Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras aspiraciones, entre ellas competir por ganar los mundiales masculinos y trabajar para que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades. Y me alegra enormemente que Mauricio y su equipo estén comprometidos a colaborar con todos nosotros para realizar el arduo trabajo necesario para lograr estas aspiraciones".

La continuidad de Pochettino representa una apuesta por la estabilidad en un país que aspira a consolidar su posición como potencia futbolística de cara al próximo Mundial.