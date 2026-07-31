Oficial: Emerse Faé rechaza renovar su contrato con la selección de Costa de Marfil

La Federación Marfileña de Fútbol anunció este viernes el final de la etapa de Emerse Faé al frente de la selección de Costa de Marfil, después de que el técnico, de 42 años, decidiera no renovar su contrato, que expira oficialmente el 31 de julio de 2026.

La Federación confirmó, en un comunicado oficial, que el contrato de Faé no se renovará, y expresó su profundo agradecimiento al entrenador por "su compromiso, su profesionalidad y su servicio a la selección nacional durante todo su periodo de trabajo".

El comunicado añadió: "Reconocemos su contribución al desarrollo de la selección y los resultados logrados bajo su liderazgo, que seguirán siendo una parte importante de la historia del fútbol marfileño moderno".

El Comité Ejecutivo de la Federación felicitó calurosamente a Faé y le deseó "toda la suerte y el éxito en su carrera profesional", señalando que anunciará en el momento oportuno las decisiones relativas al nombramiento de un nuevo entrenador para la selección y la composición de su cuerpo técnico.

Un legado repleto de cifras e historia

El nacido en la ciudad francesa de Nantes se marcha de Costa de Marfil dejando un legado como técnico notable. Durante su mandato dirigió a la selección en 36 partidos, en los que logró 25 victorias frente a 4 empates y solo 7 derrotas.

El logro más destacado de Faé sigue siendo haber conducido a Costa de Marfil al título de la Copa Africana de Naciones 2023 en su propio terreno, un título que devolvió a Costa de Marfil al primer plano continental.

También consiguió otro logro histórico al llevar a la selección a la clasificación para el Mundial 2026, en la primera participación mundialista del país desde la edición de 2014, tras un camino de clasificación impecable en el que la portería del equipo no encajó ni un solo gol.

De esta forma se cierra el telón sobre la era de Emerse Faé, cuya salida se preveía con el fin de su contrato, para que la Federación Marfileña inicie la búsqueda de un sucesor capaz de seguir construyendo sobre lo conseguido.