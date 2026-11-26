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El Real Madrid se ha convertido oficialmente en el primer equipo clasificado para las eliminatorias de la Champions League tras asegurarse un puesto entre los 24 mejores de la fase liga, gracias a sus resultados perfectos en las cinco primeras jornadas y al empate entre el París Saint-Germain y la Roma (2-2) del miércoles por la noche.

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El conjunto blanco ha firmado un pleno de 15 puntos en cinco partidos y lidera la clasificación tras un arranque sólido en su andadura europea, cuyo último capítulo fue la goleada por 5-1 al PSV Eindhoven, pese a haber empezado perdiendo.

La Champions League ha sido el escenario de un brillante Kylian Mbappé, máximo goleador del Real Madrid en el torneo con 6 tantos, y del gran regreso de Jude Bellingham, con lo que el conjunto madridista confirma su ambición de pelear por el título bajo las órdenes de su entrenador, José Mourinho .

El Real Madrid ha sellado oficialmente su clasificación porque ya es matemáticamente imposible que caiga al puesto 25 o inferior, de modo que no puede terminar la fase liga fuera de las posiciones que dan acceso a las eliminatorias. Además, está cerca de asegurarse una plaza entre los ocho primeros, lo que le otorgaría el pase directo a los octavos de final.

La clasificación del conjunto blanco llegó tras el empate entre la Roma y el París Saint-Germain, un resultado que dio al Real Madrid la garantía oficial de continuar su andadura europea y que, a la vez, impidió al equipo francés, que suma 13 puntos, certificar su pase en la quinta jornada, al desperdiciar la ocasión de sumar una nueva victoria en el torneo.

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El París Saint-Germain necesita ahora evitar la derrota ante el Aston Villa a domicilio el próximo 8 de diciembre para asegurarse la clasificación para las eliminatorias sin depender de los resultados de sus rivales, antes de disputar sus dos últimos partidos contra el Como y el Galatasaray en enero.

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Pese a su tropiezo ante la Roma, el conjunto parisino no parece en peligro de quedarse sin clasificación, ya que las previsiones de Opta le otorgan un 94,08% de probabilidades de terminar la fase liga entre los ocho primeros, lo que le garantizaría el pase directo a los octavos de final, según informó la cadena francesa «RMC Sport».

En la lucha por el liderato, el Real Madrid es el gran favorito para acabar la fase liga en primera posición, con un 54,93% de probabilidades según las previsiones de Opta, mientras que el París Saint-Germain tiene un 19,75% de opciones de terminar líder y un 24,69% de acabar segundo.

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Cabe recordar que el París Saint-Germain ha conquistado las dos últimas ediciones de la Champions League, aunque en ninguna de ellas logró clasificarse directamente para los octavos de final.