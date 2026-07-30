Oficial: el Real Madrid cierra un sorprendente fichaje ofensivo

El Real Madrid anunció, la tarde de este jueves, el cierre de un fichaje ofensivo sorpresa, tras revelar que había alcanzado un acuerdo con el Levante para la contratación del joven delantero Carlos Espí, con lo que el conjunto merengue prosigue sus movimientos para reforzar sus filas de cara a la nueva temporada.

El Real Madrid señaló en un comunicado a través de su página oficial: "El Real Madrid y el Levante han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Carlos Espí, que quedará vinculado a nuestro club durante 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2031".

Espí tiene 21 años y ha disputado 3 temporadas con el Levante, en las que participó en 66 partidos, marcando 20 goles, además de obtener la temporada pasada el premio al mejor jugador sub-23 de la liga.

El delantero español ya ha representado a la selección de su país en las categorías sub-19 y sub-20.

El fichaje de Espí llega en un momento en el que el Real Madrid busca soluciones ofensivas adicionales, especialmente ante el deseo del entrenador José Mourinho de contar con una opción capaz de desempeñar el papel de delantero puro, para que sea el "plan alternativo" en los partidos en los que las cosas se complican, al estilo del papel que jugó Joselu durante la temporada 2023-2024.

Joselu había brillado de forma notable pese a participar durante la mayor parte de la temporada como suplente, marcando 18 goles y dando 3 asistencias, siendo su aparición más destacada en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa ante el Bayern Múnich, cuando marcó dos goles en 9 minutos, llevando al Real Madrid a la final, antes de contribuir a la conquista del club de su decimoquinto título en la historia del torneo.

La contratación de Espí no entra en conflicto con los planes de Mourinho respecto al delantero brasileño Endrick, quien se espera que continúe dentro de los cálculos del entrenador la próxima temporada, especialmente por su capacidad para jugar en la posición de delantero puro o de extremo derecho.

La prioridad de Mourinho en el mercado de fichajes consistía en reforzar la línea defensiva con la contratación de un central adicional, junto a un centrocampista con capacidad de despliegue y creación de juego, antes de que el Real Madrid cerrara oficialmente el fichaje de Espí, para aportar una nueva opción ofensiva dentro de la plantilla del equipo para la próxima temporada.

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