Oficial: el Real Madrid anuncia los detalles de la lesión de Konaté y hay dudas sobre el tiempo de baja

En un giro sorprendente que ha desmontado todas las previsiones, el Real Madrid ha revelado la naturaleza de la lesión de su defensa Ibrahima Konaté, pocas horas después de su salida de la concentración de la selección de Francia, abriendo así la puerta a la preocupación por la disponibilidad del equipo en una etapa decisiva.

El club blanco anunció, en un comunicado oficial hace unos instantes, los detalles del estado médico del defensa francés Ibrahima Konaté, quien regresó a Madrid tras abandonar la concentración de la selección gala durante el actual parón internacional.

La Federación Francesa de Fútbol había anunciado a primera hora del día que Konaté había abandonado la concentración después de sentir dolores en la rodilla, y los primeros informes apuntaban entonces a un simple esguince.

Sin embargo, el comunicado del Real Madrid vino a desvelar la realidad de la lesión, ya que el club confirmó que el jugador sufre una lesión a nivel del ligamento lateral de su pierna derecha, a la espera de que se evalúe su estado y se realice el seguimiento de su programa de recuperación durante el próximo periodo.

Aunque el club blanco no reveló en su comunicado el tiempo oficial de baja del jugador, el diario español "Sport" aclaró que la lesión no es tan grave como se temía, y que su periodo de baja podría alcanzar apenas dos semanas, pese al historial del jugador con problemas de rodilla durante los dos últimos años, cuando militaba en las filas del Liverpool.

El diario añadió que se espera que Konaté esté disponible para participar en el potente enfrentamiento ante el Villarreal el próximo 10 de octubre en LaLiga, mientras que el diario "Mundo Deportivo" puso en duda la posibilidad de que llegue a ese partido, afirmando que su regreso podría retrasarse.









Con esta lesión, Konaté se ha convertido en el segundo jugador que cae lesionado en las filas del Real Madrid durante el actual parón, después de Federico Valverde, cuyo tiempo de baja de los terrenos de juego sigue rodeado de incertidumbre, lo que coloca al cuerpo técnico en una situación difícil antes de la reanudación de las competiciones.







