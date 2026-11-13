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Se decidió trasladar el partido amistoso entre las selecciones de Jordania y Australia de la capital jordana, Ammán, a la capital catarí, Doha, a petición de la Federación Australiana de Fútbol y tras la aprobación de la Federación Jordana.

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Esto se produjo en medio de los temores de seguridad expresados por los jugadores de la selección australiana y los miembros del cuerpo técnico sobre viajar a Jordania durante el parón internacional de este mes.

La Federación Australiana de Fútbol anunció este viernes que se ha alcanzado un acuerdo con su homóloga jordana sobre el cambio de sede del partido que enfrentará a ambas selecciones el martes 17 de noviembre, después de que estuviera previsto disputarse en el estadio Internacional de Amán, en la capital jordana.

La decisión llegó tras una reunión en la que participaron Martin Kugler, director ejecutivo de la Federación Australiana de Fútbol, y Farah Al Badarneh, secretaria general en funciones de la Federación Jordana, donde la parte jordana aceptó la petición de trasladar el enfrentamiento a Catar, para que la selección australiana pueda permanecer en la sede de su actual concentración en Doha, en lugar de viajar a Amán.

Varios jugadores de la selección australiana habían manifestado reparos evidentes sobre viajar a Jordania, debido a la situación de seguridad en la región.

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Los temores llegaron al punto de que la Asociación de Futbolistas Profesionales de Australia solicitó reprogramar el partido, o trasladarlo a otro lugar, después de que los jugadores expresaran por amplia mayoría su rechazo a disputar el enfrentamiento en la capital jordana, según el diario "L'Équipe" francés.

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Estos temores coincidieron con las advertencias del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, que aconsejó a sus ciudadanos reconsiderar la necesidad de viajar a Jordania, debido a lo que describió como la imposibilidad de prever la situación de seguridad y la existencia de amenazas terroristas.

Sin embargo, en contrapartida, la Federación Australiana se encargó de dar las gracias a su homóloga jordana por aceptar el cambio de sede del partido, y Kugler elogió la flexibilidad que mostró la parte jordana durante las negociaciones, subrayando que el diálogo entre ambas partes se caracterizó por la apertura, el respeto y la cooperación.

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Kugler dijo, en declaraciones recogidas por el sitio web oficial de la Federación Australiana: "Estamos enormemente agradecidos a la Federación Jordana de Fútbol por aceptar el traslado del partido. Somos conscientes de cuánto deseaban la selección jordana y su afición recibir a la selección australiana en Amán".

Y añadió: "El diálogo con la Federación Jordana fue abierto, respetuoso y cooperativo en todo momento. Han sido unos anfitriones magníficos para nosotros en Amán esta semana, y me gustaría darles las gracias por su profesionalidad y flexibilidad. Esperamos recibir a la selección jordana en Australia en el futuro".

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También dio las gracias a las dos embajadas australianas en Jordania y Catar, y a la Federación Catarí de Fútbol, por su papel en facilitar los trámites relacionados con el traslado del partido.

Por su parte, Tony Popovic, seleccionador de Australia, celebró la confirmación de que su equipo disputará su segundo enfrentamiento durante el parón internacional, señalando la importancia de jugar los dos partidos previstos ante Catar y Jordania, dado el tiempo limitado disponible para reunir a los jugadores.

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Popovic dijo: "Es estupendo confirmar la celebración del segundo partido durante el parón internacional ante Jordania. Siempre confiamos en alcanzar un resultado positivo".

Y añadió: "Desde el principio nuestro foco estuvo en jugar dos partidos, y los jugadores están preparados para enfrentarse a Catar y Jordania. Estos dos partidos son muy importantes, porque el tiempo del que disponemos para trabajar juntos es limitado, especialmente tras la reprogramación de la Copa de Asia. Y esta será nuestra última concentración en cuatro meses".

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La selección australiana disputa su primer partido ante Catar, el viernes 13 de noviembre en Doha, en el estadio Abdullah bin Khalifa, antes del enfrentamiento ante Jordania el martes 17 de noviembre, también en la capital catarí, quedando pendiente de anunciar más adelante el estadio y la hora de inicio del encuentro.

Ambos partidos tienen una importancia preparatoria para las tres selecciones, de cara a los compromisos venideros, después de que se decidiera aplazar la Copa de Asia —que estaba prevista en enero de 2027 en Arabia Saudí— a diciembre de ese mismo año, a raíz de la situación en la región.