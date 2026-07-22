Oficial... El Manchester City renueva el contrato de Foden

El Manchester City anunció oficialmente este miércoles la renovación del contrato de su jugador inglés Phil Foden, que seguirá en el feudo del Etihad hasta el año 2030.

El Manchester City señaló a través de su página oficial: "Phil Foden ha firmado un nuevo contrato de cuatro años que lo mantendrá en el Etihad Stadium hasta el año 2030".

Y añadió: "El jugador, de 26 años y aficionado incondicional del Manchester City durante toda su vida, continuará su vínculo con el club, que comenzó cuando tenía nueve años en nuestra academia".

Y apuntó: "Desde su debut con el primer equipo bajo la dirección de Pep Guardiola en 2017, se ha convertido en uno de los jugadores más laureados de nuestra historia".

Foden ha ganado en total 20 títulos importantes con el City: seis títulos de la Premier League, cinco títulos de la Copa de la Liga, tres títulos de la FA Cup, tres títulos de la Community Shield, un título de la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Foden posee un talento ofensivo innato, y también ha llamado la atención con premios individuales que incluyen el galardón al Mejor Jugador del Año de la Asociación de Futbolistas Profesionales de la temporada 2023/24, el premio al Mejor Jugador del Año de la Asociación de Escritores de Fútbol y el premio al Mejor Jugador de la Temporada de la Premier League.

En mayo de 2026, se convirtió en solo el sexto jugador en registrar 100 contribuciones goleadoras en la Premier League con el Manchester City, y es uno de solo 20 jugadores que han marcado 100 goles con el club en su historia de 132 años.

Al hablar sobre su nuevo contrato, Foden dijo a la página oficial de su club que está cumpliendo los sueños de su infancia al representar al Manchester City.

Y añadió: "Mi compromiso con mi futuro en el City lo significa todo para mí. Jugar para este club es todo lo que siempre quise hacer, y vestir esta camiseta siempre es un honor para mí".

Y prosiguió: "No se me escapa que he tenido la suerte de formar parte de un periodo histórico en el que se han ganado muchos títulos, pero siempre miramos hacia el futuro y buscamos ganar más".

Y continuó: "No puedo sino agradecer al club, al cuerpo técnico, a mis compañeros de equipo y a la afición, que siguen depositando su confianza en mí y confían en que daré lo mejor de mí por el City, y espero poder devolverles el favor durante los próximos años".

Y siguió: "Estoy deseando trabajar de nuevo con Enzo. Fue extraordinario durante la temporada del triplete: una persona a la que todos los jugadores respetan y con la que disfrutan trabajando. Su regreso aquí es algo emocionante".

Y concluyó: "Personalmente, sé que he mejorado mucho trabajando con nuestros entrenadores y con nuestro equipo de talla mundial, y con la marcha de muchas de las leyendas que estaban aquí cuando comencé mi trayectoria, estoy ilusionado por la siguiente etapa de mi carrera en este gran club".







