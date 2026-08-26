Oficial: el Manchester City anuncia la salida de su estrella al Newcastle

El Manchester City anunció hace poco, de manera oficial, la salida de uno de sus astros del Etihad Stadium durante el actual mercado de fichajes estival, en un movimiento que no era esperado por la afición del conjunto celeste.

El club inglés emitió un comunicado oficial en el que confirmó el traspaso del centrocampista español Nico González a las filas del Newcastle United en una operación de venta definitiva, poniendo así fin a una etapa que se prolongó durante 18 meses dentro de los muros del City.

González, de 24 años, disputó 59 partidos con la camiseta del Manchester City en todas las competiciones, en los que logró marcar 4 goles, antes de decidir buscar una mayor oportunidad de juego lejos del bloque de los citizens.

El jugador se despidió de la afición del City con un emotivo mensaje, en el que dijo: "Ha sido un honor formar parte de este gran club. Es difícil que alguien de fuera pueda comprender la grandeza del Manchester City. La directiva, los jugadores, los entrenadores y la afición lo hacen muy especial".

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Y añadió: "He disfrutado de cada momento aquí, pero quiero jugar más, y me marcho llevándome solo todo el cariño y la gratitud. He aprendido mucho junto a los mejores jugadores y entrenadores del mundo, y agradezco a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por su apoyo, y le deseo al equipo todo el éxito".