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Salvatore Soviero vuelve a los banquillos. El exportero, de 53 años, es oficialmente el nuevo entrenador del Enna en la Serie D.

El equipo siciliano, último en la clasificación con solo 3 puntos en las primeras 12 jornadas del grupo I, anuncia su llegada en sustitución de Alfredo Cimino, destituido tras la derrota por 3-0 en el campo del Nissa.

Por algunos trámites burocráticos, Soviero no podrá sentarse en el banquillo en el partido en casa previsto para el domingo por la tarde contra el Castrumfavara. La siguiente jornada está programada para el 29 de noviembre en Ragusa.

En la temporada 2003/2004, cuando jugaba en el Venezia en la Serie B, Soviero fue sancionado con 5 meses de suspensión tras una pelea en el campo neutral de Bari contra el Messina.

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EL COMUNICADO OFICIAL

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Próximos partidos ENA Serie D 08:30 CAS

El Enna Calcio comunica que ha decidido destituir a Alfredo Cimino de su cargo de entrenador del primer equipo con efecto inmediato.

La directiva ha tomado la decisión tras evaluar detenidamente la trayectoria deportiva del equipo y la necesidad de darle un giro inmediato en una fase crucial de la temporada.

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La permanencia en la Serie D es una prioridad absoluta para el club. Por ello, la directiva ha considerado necesario tomar una decisión tajante por el bien del equipo, de la ciudad y del Enna Calcio.

El club, la directiva y toda la comunidad de Enna agradecen al entrenador Alfredo Cimino el trabajo realizado, su profesionalidad y el compromiso demostrado durante su etapa en el banquillo del Enna Calcio.

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Le deseamos lo mejor en el resto de su carrera.

Hoy comienza una nueva etapa. El objetivo es uno solo: lograr la permanencia y defender por todos los medios deportivos la continuidad del Enna Calcio en la Serie D.

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Gracias, entrenador Alfredo Cimino.

El Enna Calcio confía oficialmente la dirección técnica del primer equipo a Salvatore Soviero, una figura de gran experiencia en el fútbol italiano.

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Exportero profesional, defendió las camisetas de clubes importantes como Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia y Crotone, y llegó a debutar en la Serie A con la Reggina.

Tras terminar su carrera como futbolista, comenzó la de entrenador y adquirió experiencia en los banquillos de Palmese, Città di Castello y Real Volla.

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EL CUERPO TÉCNICO

Salvatore Bertuccio: segundo entrenador

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Antigua figura del Enna Calcio, vuelve a trabajar para el club tras aceptar la llamada de la nueva directiva. Le expresamos nuestro más sincero agradecimiento y le deseamos lo mejor en su trabajo.

Massimo Greco: entrenador de porteros

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Otra figura histórica del Enna Calcio, que ya formaba parte del cuerpo técnico como segundo entrenador, continuará su trayectoria asumiendo el cargo de entrenador de porteros.

Debido a la tramitación de algunos asuntos burocráticos, Soviero no estará en el banquillo en el partido del domingo.

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El segundo entrenador, Salvatore Bertuccio, dirigirá al equipo.