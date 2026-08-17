El club Abha anunció oficialmente este lunes el fichaje del belga Michy Batshuayi, en una operación como agente libre, para reforzar las filas del equipo saudí a partir de la nueva temporada.

El club Abha señaló a través de su cuenta oficial en "X": "La dirección del club Abha ha fichado al delantero belga 'Michy Batshuayi' para representar al primer equipo, en una operación como agente libre".

Batshuayi (32 años) representó a numerosos clubes europeos durante su carrera, como el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Valencia, el Crystal Palace, el Fenerbahçe y el Galatasaray.

La última etapa europea en la carrera del delantero belga fue en el club alemán Eintracht Fráncfort, en el que jugó la temporada pasada.

Cabe señalar que Batshuayi representó a la selección de Bélgica en 55 partidos, en los que marcó 27 goles.