El Manchester City anunció oficialmente la incorporación del brasileño Allan Elias, extremo del Palmeiras, que se convierte así en el sexto fichaje del equipo durante el mercado de fichajes estival, en un nuevo movimiento para reforzar la plantilla del entrenador Enzo Maresca antes del cierre del mercado.

El valor inicial de la operación asciende a 32 millones de libras esterlinas, además de otros dos millones de libras en variables, mientras que el jugador de 22 años firmó un contrato de 5 años con el club inglés.

Allan declaró tras completar su fichaje por el Manchester City: "Es un momento increíble para mí. El Manchester City, con todos los títulos que ha logrado a lo largo de los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos para los jugadores del mundo".

Y añadió: "Unirme a ellos hoy es el momento más feliz de mi vida. Amo al Palmeiras y siempre lo amaré, pero la decisión de unirme al City fue fácil", subrayando que su objetivo es mejorar su nivel y alcanzar la mejor versión posible de sí mismo.

El jugador brasileño continuó: "Las conversaciones que he mantenido con los responsables del City hasta ahora me han convencido de que no hay mejor lugar para cumplir mis ambiciones, y prometo a la afición del Manchester City que daré lo mejor de mí para sacar el máximo provecho de esta oportunidad".

Nuevos fichajes

No parece que el Manchester City se haya conformado con la contratación de Allan Elias, ya que el club continúa sus movimientos a pocas horas del cierre del mercado de fichajes, en busca de refuerzos adicionales.

Según fuentes de la cadena "ESPN", el Manchester City mantiene conversaciones para el fichaje del neerlandés Cody Gakpo, delantero del Liverpool, cuyo valor el conjunto red estima en unos 85 millones de libras esterlinas, al tiempo que se aferra a conseguir un sustituto antes de aprobar la salida del jugador.

Asimismo, el Manchester City se prepara para presentar al menos una oferta por el fichaje del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, antes del cierre del mercado de fichajes, después de que el jugador se ausentara de la convocatoria de su equipo en el enfrentamiento ante el Brighton, que terminó con victoria del Chelsea por 4-3 en el estadio de Stamford Bridge.