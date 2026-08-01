En un movimiento sorprendente que contradice su política de fichajes de los últimos años, el Chelsea anunció oficialmente la incorporación del veterano delantero inglés Danny Welbeck procedente del Brighton, en una operación que se extiende por dos temporadas, atendiendo al deseo de su nuevo entrenador Xabi Alonso.

El anuncio oficial llegó a través de un comunicado de prensa emitido por el club londinense este sábado, en el que se señalaba: «El Chelsea se complace en anunciar la incorporación de Danny Welbeck procedente del Brighton and Hove Albion, uno de los clubes de la Premier League», en un paso que representa el regreso del jugador de 35 años a las filas de los grandes clubes.

Esta operación se produce en respuesta a la petición de Xabi Alonso, quien asumió sus funciones como técnico en Stamford Bridge este verano en su primera experiencia en la Premier League tras una etapa decepcionante con el Real Madrid, ya que el entrenador español insistió en incorporar a un jugador experimentado y acostumbrado a la presión del fútbol inglés.

Welbeck cuenta con un extenso historial en la Premier League, donde jugó anteriormente para el Manchester United y el Arsenal, antes de convertirse en un elemento invaluable en las filas del Brighton la temporada pasada, anotando 14 goles y aportando dos asistencias decisivas en 40 partidos en todas las competiciones.

La operación no supuso un gran riesgo para el Chelsea, ya que solo quedaba un año en el contrato del jugador con el Brighton, hasta junio de 2027, lo que facilitó cerrar el traspaso en condiciones adecuadas para ambas partes, en una operación que se extiende por dos temporadas.

Este paso representa un giro notable en la estrategia del Chelsea, que en los últimos años se había basado en la incorporación de jugadores jóvenes, pero conceder a Xabi Alonso amplias competencias en los fichajes fue una de sus condiciones fundamentales al incorporarse al club, especialmente tras recibir un valioso regalo de bienvenida que consistió en la incorporación de Morgan Rogers por 138 millones de euros.

Esta operación permite a Welbeck continuar su carrera futbolística en su país después de haber jugado exclusivamente en el Reino Unido a lo largo de toda su trayectoria, en un último gran desafío con el que busca demostrar que la experiencia y la eficacia no conocen límites de edad.