La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, "UEFA", emitió un paquete de decisiones que determinó el destino de las finales de las competiciones continentales para los próximos cuatro años, y reveló una nueva revolución en el sistema de la Liga de Naciones de la UEFA.

Esto se produjo durante una reunión decisiva celebrada por el Comité Ejecutivo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, "UEFA", hoy en la ciudad griega de Salónica.

El mapa de las finales masculinas

Las decisiones más destacadas se produjeron en la competición de la Liga de Campeones de la UEFA masculina, según el comunicado de la UEFA, de la siguiente manera:

Final de 2028: se disputará en el estadio Munich Arena en Múnich, con lo que la final regresa al feudo del Bayern Múnich tras la célebre final de 2012.

Final de 2029: la acogerá el nuevo estadio Spotify Camp Nou en Barcelona, en la primera final europea que albergará el estadio con su nueva imagen, que lo convertirá en el mayor estadio de Europa, y la primera desde la histórica final de 1999.

En cuanto a las otras dos competiciones de la UEFA:

Europa League: 2028 en el Estadio Nacional de Bucarest, y 2029 en el Estadio Nacional de Serbia en Belgrado.

Conference League: 2028 en el estadio de la Juventus en Turín, y 2029 en el estadio Puskás Aréna en Budapest.

Las finales femeninas y la Supercopa

La UEFA no pasó por alto las competiciones femeninas ni la Supercopa, donde se decidió:

Liga de Campeones femenina: 2028 en el estadio Parc Olympique Lyonnais en Lyon Décines, y 2029 en el Estadio Nacional de Gales en Cardiff.

Supercopa de Europa: 2027 en el estadio Johan Cruyff Arena en Ámsterdam, y 2028 en el estadio Astana Arena en Astaná, Kazajistán, en un llamativo paso hacia la expansión del alcance del evento.

Liga de Campeones de fútbol sala: la final de 2027 se disputará en el estadio Biel/Bienne Arena en Suiza.

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Revolución en la Liga de Naciones de la UEFA

En una decisión estratégica, el Comité Ejecutivo aprobó la modificación del sistema de ascensos y descensos en la Liga de Naciones de la UEFA para la temporada 2026/2027.

Esta modificación llega para facilitar la transición fluida hacia el nuevo sistema aprobado en mayo de 2026, que verá la transformación de la competición de cuatro grupos a solo tres grupos a partir de la temporada 2028/2029, con el objetivo de aumentar la competitividad de los partidos.

La UEFA concluyó su reunión anunciando el lugar de la próxima reunión, ya que el Comité Ejecutivo celebrará su próxima cita en la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte, el 7 de diciembre, es decir, justo al día siguiente del sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2028, que se celebrará en la misma ciudad.