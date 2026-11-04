Oficial: el Barcelona resuelve la situación de Rodri de cara al duelo ante el Atlético

El Barcelona ha resuelto la situación de su jugador Rodrigo Hernández de cara al esperado enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, tras anunciar que sufrió una lesión muscular que lo apartará del partido previsto para el próximo domingo, correspondiente a la duodécima jornada de la Liga española.

El Barcelona señaló, en un comunicado oficial publicado a través de su cuenta en la plataforma "X", que el jugador se sometió a pruebas médicas tras sentir molestias musculares durante el encuentro ante el Aston Villa, disputado la noche del martes en la Liga de Campeones de Europa.

Las pruebas confirmaron que Rodri sufre una lesión leve en el músculo isquiotibial derecho, indicando que el jugador se perderá el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, mientras que la duración de su ausencia se determinará en función de la evolución de su estado durante el próximo periodo.

Rodri había sentido dolores musculares durante el encuentro ante el Aston Villa, por lo que el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick decidió sustituirlo en el descanso y dar entrada a Marc Bernal en su lugar, después de que el Barcelona terminara la primera mitad por delante con un gol a cero.

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El conjunto catalán logró una gran victoria por tres goles a cero en su estadio, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, donde Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto siete, antes de que Raphinha añadiera el segundo y el tercer gol en los minutos 52 y 64.

La victoria dio al Barcelona un impulso importante en su andadura europea, tras elevar su cuenta a 9 puntos, mientras que el Aston Villa encajó su primera derrota en la fase de liga, después de un inicio perfecto en el que logró tres victorias consecutivas.

Enfrentamiento directo por el liderato de la Liga

La ausencia de Rodri llega en un momento difícil para el Barcelona, que se prepara para afrontar una prueba de gran importancia ante el Atlético de Madrid, el próximo domingo, en el estadio Metropolitano, en la duodécima jornada de la Liga española.

El partido adquiere una importancia doble ante la competencia directa entre ambos equipos por el liderato de la competición, ya que el Barcelona ocupa el primer puesto con 30 puntos, y el Atlético llega en segundo lugar a solo dos puntos de diferencia, lo que convierte el enfrentamiento en una oportunidad para el conjunto madrileño de arrebatar la cima, o para el Barcelona de ampliar la distancia con uno de sus principales rivales.