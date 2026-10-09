Oficial: el Barcelona renueva a su jugador con un nuevo contrato hasta 2030

El Barcelona anunció la renovación del contrato del joven centrocampista Pedro Rodríguez, uno de los talentos de la academia de La Masía, hasta el 30 de junio de 2030, asegurando así su continuidad en el club catalán, después de que su anterior contrato finalizara el próximo mes de junio.

El diario español Mundo Deportivo señaló que el acuerdo para la ampliación del contrato se había cerrado con anterioridad, antes de que el Barcelona anunciara oficialmente la operación, en un paso que refleja el interés del club por retener al jugador de 18 años, pese a la fuerte competencia en el centro del campo.

Pedro Rodríguez se incorporó a la academia del Barcelona en 2019 y comenzó la pasada temporada en el equipo juvenil "Juvenil A", antes de ser ascendido al Barcelona Atlètic este verano. Ya había debutado con el filial en 2024, cuando Albert Sánchez estaba al frente de su entrenamiento.

El centrocampista participó como suplente en 3 de los cuatro partidos que ha disputado el Barcelona Atlètic esta temporada, antes de tener la oportunidad de ser titular en la victoria a domicilio frente al Tudelano, con la expectativa de que continúe en el once en el próximo enfrentamiento ante el Logroñés.

Pedro destaca por su buena visión de juego y su precisión en el pase, además de su capacidad para jugar como centrocampista defensivo o para avanzar hacia posiciones ofensivas, unas cualidades que refuerzan sus opciones de competir por un puesto en el filial.

Próximos partidos BAR Primera División 12:30 GET

El jugador afronta una fuerte competencia en el centro del campo del Barcelona Atlètic, que cuenta con varios talentos prometedores. Mientras tanto, Pedro Vilar estará ausente durante un largo periodo por lesión, Ibrima Tunkara regresó a los entrenamientos y se espera que se incorpore a la lista del equipo la próxima semana. También estuvieron ausentes recientemente Oriol Guerin y Mirza Katović por su convocatoria con las selecciones de sus respectivos países.

Pese al interés de grandes clubes europeos por sus servicios durante las pasadas temporadas, Pedro prefirió continuar su carrera en el Barcelona, en su afán por demostrar sus capacidades y hacerse con un lugar entre los talentos por los que La Masía apuesta de cara al futuro.