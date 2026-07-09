El FC Barcelona ha anunciado este jueves la prórroga de la cesión del defensa uruguayo Patricio Pasifico (20 años), procedente del Defensor Sporting, por una temporada más en el Barcelona Atlético, manteniendo la opción de compra.

Según Mundo Deportivo, el club quedó impresionado con su rendimiento en el filial, aunque su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda generó dudas sobre su futuro.

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Tras analizar su recuperación, ambos clubes acordaron extender la cesión un año más, manteniendo el Barça la opción de compra.

Pacífico ha jugado siete partidos con el Barça Atlètic y ha mostrado su potencial como defensa.

El uruguayo, que juega de lateral o central izquierdo, ha destacado con el filial y ahora se recuperará de su lesión en Barcelona con tranquilidad.

El Barça confía ensu potencial para llegar al primer equipo y se ha guardado una opción de compra.