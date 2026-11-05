Oficial: el Barcelona anuncia la renovación del contrato de Raphinha

El Barcelona anunció oficialmente este jueves la renovación del contrato de su capitán, el brasileño Raphinha, quien continuará en el conjunto catalán hasta el año 2030, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para prolongar su vínculo durante el próximo periodo, con lo que el club resuelve el futuro de uno de sus elementos ofensivos más destacados.

El anuncio llegó a través de la cuenta oficial del club en la plataforma "X", donde el Barcelona publicó un vídeo en el que aparecía Raphinha junto al presidente del club, Joan Laporta, en el marco de la confirmación de la continuidad de la estrella brasileña con la camiseta blaugrana por varias temporadas más.

La ampliación del contrato de Raphinha llega tras el gran nivel que viene mostrando con el Barça, pues se ha convertido en uno de los elementos fundamentales en los planes del técnico Hansi Flick, gracias a su capacidad para marcar diferencias y anotar goles, además de su papel de liderazgo dentro del vestuario en su condición de capitán del equipo.

El jugador brasileño atraviesa una etapa goleadora notable durante la temporada 2026-2027, después de haber marcado 19 goles hasta el momento, con 15 goles en LaLiga y 4 goles en la Liga de Campeones de Europa, además de que el total de sus goles con la camiseta del Barcelona ha llegado a 94 goles en 190 partidos.

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La trayectoria de Raphinha con el Barcelona ha venido a confirmar su valor creciente dentro del equipo, después de superar un inicio difícil tras su llegada en el verano de 2022, y logró gradualmente imponerse gracias a su perseverancia y a su trabajo constante, hasta convertirse en uno de los líderes del equipo, disputando actualmente su quinta temporada con el club catalán.

Con esta renovación, el Barcelona asegura la continuidad de una de sus figuras más destacadas durante los próximos años, en un paso que refleja el apego de la directiva a los servicios de Raphinha y su deseo de mantener el bloque principal del equipo y continuar compitiendo por los títulos nacionales y continentales.