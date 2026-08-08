¡Oficial! El Arsenal anuncia el segundo fichaje más caro de la historia del club

Según anunció este sábado el club del internacional alemán Kai Havertz, el jugador de 28 años ha firmado un contrato por cinco temporadas. Unos 87 millones de euros irán a parar a Newcastle, donde el mánager del equipo, Matthias Jaissle, pierde a la figura central del centro del campo al inicio de su etapa en el cargo.

«Este paso me resulta muy difícil, porque Newcastle significa mucho para mí, pero quería vivir algo nuevo en mi vida. Me siento preparado para un nuevo desafío», dijo el jugador de 28 años, que en 2022 había pasado del Olympique Lyon al Newcastle por casi 50 millones de euros.

Los Gunners habían trabajado durante varios meses en el fichaje del brasileño y ahora lo convierten en el segundo traspaso más caro de la historia del club, solo por detrás de su compañero de centro del campo Declan Rice (117 millones de euros). Al parecer, el inglés Rice también tuvo su parte en la llegada de Guimaraes.

Arsenal ya había fichado antes a Hincapie, Meslier y Tzolis

«Ven aquí, y por favor, nada de peleas más, ahora somos amigos», contó Guimaraes sobre un mensaje de Rice. En el norte de Londres, Guimaraes también jugará por detrás de otro internacional alemán. Después de que el año pasado el alemán Nick Woltemade estuviera por delante de él en la búsqueda de goles, en el finalista de la Champions League se reencontrará ahora con Havertz.

Guimaraes es ya el cuarto fichaje de Arsenal, después de que anteriormente se cerraran también las incorporaciones de Piero Hincapie, Illan Meslier y Christos Tzolis (40 millones).