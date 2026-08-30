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Oficial: el Al-Hilal saudí ficha a Watkins y el futuro de Benzema queda en el aire

O. Watkins
K. Benzema
Al Hilal
Inglaterra
Francia
Arabia Saudita

Nuevo fichaje ofensivo

El club saudí Al-Hilal anunció el fichaje oficial del inglés Ollie Watkins, procedente de las filas del Aston Villa, antes del final del actual mercado de fichajes de verano.

Lee también: Al-Hilal, la causa: ¿se retirará Benzema del fútbol definitivamente?

Con este paso, la salida del francés Karim Benzema de las filas del Al-Hilal quedó confirmada, en medio de las informaciones que apuntaron a que "el Líder" firmó un finiquito económico con este último.

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El Al-Hilal reveló la operación a través de un vídeo oficial que publicó en su cuenta de la red "X", en el que apareció Watkins vistiendo la camiseta del Al-Hilal, anunciando su incorporación oficial a las filas del "Azul".

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Por su parte, el jugador publicó un mensaje a través de sus cuentas oficiales, en el que dijo: "Han terminado 6 años maravillosos, gracias por los grandes recuerdos y por vuestro apoyo siempre, en los momentos de alegría y de dificultad. La despedida nunca es fácil para este club, pues ha sido una gran parte de mi vida dentro y fuera del campo".

Watkins será el nuevo delantero del Al-Hilal en el próximo periodo, junto al neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham, en la posición de extremo derecho e izquierdo, con el aumento de las informaciones sobre el cierre del fichaje del brasileño Gabriel Martinelli.

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