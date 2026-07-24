El club egipcio Al Ahly anunció su acuerdo con el Barcelona para enfrentarse en un partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper.

El Al Ahly publicó, a través de sus cuentas en las redes sociales, un comunicado mediante el cual anunció el acuerdo con el Barcelona para disputar el partido amistoso el próximo 19 de agosto, en el estadio Spotify Camp Nou.

El acuerdo se produjo tras la visita de una delegación oficial de la sociedad de fútbol del Al Ahly, integrada por Ahmed Hossam Awad y Naira Ali, que se desplazó brevemente a España para dar los últimos retoques al encuentro.

El Al Ahly aclaró que este paso se enmarca en los esfuerzos de la sociedad de fútbol por reforzar la presencia global del club y abrir nuevos horizontes de cooperación con los mayores clubes e instituciones deportivas de Europa.

Este paso llega después del acuerdo que el Barcelona cerró con el Al Ahly, al incorporar de forma definitiva a su joven delantero Hamza Abdelkarim, tras haberlo tenido cedido en la segunda mitad de la temporada pasada.

El Trofeo Joan Gamper es el evento anual en el que el Barcelona presenta a su primer equipo ante su afición antes del inicio de la nueva temporada.

El torneo se disputó por primera vez en 1966 con la participación de cuatro equipos, antes de que el formato se modificara a dos equipos desde la edición de 1997.

Cabe recordar que el Al Ahly será el primer equipo árabe y africano elegido para enfrentarse al Barcelona por el título del Trofeo Joan Gamper, ya que los participantes anteriores no habían salido del ámbito de los clubes de Europa, Sudamérica y Norteamérica.