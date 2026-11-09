La Liga Profesional Saudí ha anunciado oficialmente la aprobación del calendario actualizado de la competición de la Roshn Saudi League y ha dado a conocer las fechas de los partidos de las jornadas de la decimotercera a la vigesimoprimera, que se disputarán entre el 26 de noviembre de 2026 y el 30 de enero de 2027, además de fijar las fechas de varios encuentros aplazados que esperan los aficionados.

El anuncio llegó para establecer fechas claras para una serie de grandes partidos durante las próximas semanas, encabezados por el clásico entre Al Ahli y Al Nassr, los enfrentamientos de Al Hilal con Al Riyadh y de Al Ittihad con Al Shabab, además del derbi de Yeda entre Al Ittihad y Al Ahli, y la cumbre entre Al Hilal y Al Nassr el próximo 1 de enero.

Clásico entre Al Ahli y Al Nassr: la fecha, el 20 de noviembre

La Liga decidió disputar el encuentro aplazado entre Al Ahli y Al Nassr, correspondiente a la novena jornada, el viernes 20 de noviembre en curso, con lo que los aficionados tendrán una cita con uno de los partidos más destacados de la temporada dentro de 12 días, dada la importancia del enfrentamiento para ambos equipos y sus aspiraciones de competir por los primeros puestos.

Al Ittihad y Al Ahli: el derbi de Yeda se acerca

Los aficionados al fútbol saudí aguardan el derbi de Yeda entre Al Ittihad y Al Ahli, que, según las fechas anunciadas, se disputará dentro de 32 días, en un encuentro de especial importancia para ambos equipos por la naturaleza de su rivalidad histórica y la influencia de su resultado en el rumbo de la temporada.

Al Hilal y Al Ittihad, ante dos pruebas en diciembre

La Liga fijó el lunes 21 de diciembre próximo como fecha para los partidos entre Al Riyadh y Al Hilal, y entre Al Ittihad y Al Shabab, los dos encuentros aplazados de la novena jornada, con lo que los cuatro equipos volverán a completar sus partidos según el calendario modificado, en un momento en el que la importancia de sumar puntos aumenta a medida que avanza la competición liguera.

Derbi de Riad: Al Hilal y Al Nassr el 1 de enero

En cuanto a la cumbre entre Al Hilal y Al Nassr, dentro de la decimoséptima jornada, se ha decidido disputarla el viernes 1 de enero de 2027 en el estadio Al Awwal Park, de modo que los aficionados tendrán una cita con un nuevo enfrentamiento entre los eternos rivales al comienzo del año, en una de las estaciones más destacadas de la segunda mitad de la temporada.

De este modo, la Liga Profesional Saudí ha fijado las fechas de las jornadas de la 13 a la 21, además de los partidos aplazados, con lo que se aclara el mapa de la competición durante el periodo que se extiende desde finales de noviembre hasta finales de enero, en medio de la expectación por un conjunto de enfrentamientos que podrían tener una influencia directa en la lucha por el liderato y los primeros puestos.