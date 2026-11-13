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Tras tres años de polémica, acusaciones y sospechas que sacudieron al fútbol español, la investigación del caso Negreira se ha cerrado oficialmente desde el punto de vista técnico, dando inicio a la cuenta atrás hacia la decisión más importante: ¿se archivará definitivamente el caso o el Barcelona será llevado a juicio en uno de los asuntos más graves de la historia del club?

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Gerard López, exentrenador del Barcelona Atlètic, fue el último de los testigos que comparecieron ante la jueza Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que dirige este espinoso expediente. Con su declaración se completó la fase de recopilación de testimonios, y a la jueza no le queda más que esperar los informes financieros del club catalán, antes de resolver el destino del caso a principios de 2027.

López, que dirigió al filial entre 2015 y 2018, defendió con firmeza la utilidad de los informes arbitrales que elaboraba Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El actual entrenador del Granollers aseguró ante el tribunal que aquellos informes eran de gran utilidad y muy completos, especialmente durante su etapa al frente del Barcelona Atlètic en Segunda División, una categoría que no goza de la amplia cobertura televisiva que sí tiene el fútbol profesional.

López explicó que la ausencia de imágenes y análisis televisivos hacía más difícil la tarea de estudiar a los rivales y a los árbitros, y que el trabajo de Enríquez contribuyó a compensar esa carencia de forma evidente.

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Asimismo, insistió en que los informes estaban actualizados y eran precisos, e incluían información extraída del partido inmediatamente anterior al de su equipo, lo que ofrecía al cuerpo técnico una visión práctica que ayudaba en la preparación de los encuentros.

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La declaración de López añade una nueva dimensión al caso, que destapó la radio «Cadena SER» en 2023, y que gira en torno a los pagos que el Barcelona realizó durante 17 años a Negreira y a su hijo. La justicia investiga posibles delitos que incluyen administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva, acusaciones cuya veracidad niega el club catalán, que sostiene que la contraprestación correspondía a servicios reales de asesoramiento técnico.

Con anterioridad, Toni Alonso, que ocupó el cargo de delegado del filial durante 32 años, prestó declaración ante la jueza.

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Alonso explicó que el tratamiento de los informes arbitrales variaba de un entrenador a otro: algunos técnicos, como Gerard López, recurrían a ellos y los aprovechaban, mientras que otros los ignoraban por completo, encabezados por Luis Enrique, quien se centraba únicamente en lo que podía controlar dentro del campo, al considerar que los árbitros quedaban fuera de su ámbito de influencia.

Mientras tanto, la jueza Gil espera la información financiera que el Barcelona debe remitir, a raíz de una solicitud presentada por el Real Madrid.

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La jueza había rechazado en un primer momento la petición del club madridista de obtener los informes de auditoría y los informes financieros del periodo comprendido entre 2010 y 2021, pero la Audiencia Provincial de Barcelona aceptó la solicitud de forma parcial, lo que otorga al caso una nueva dimensión de tensión entre los dos eternos rivales.

Con el cierre de la fase de testimonios, el caso Negreira entra en su etapa final antes de la decisión definitiva: o bien la jueza se convence de que lo ocurrido no fue más que unos servicios legítimos, y echa el telón sobre el caso, o bien considera que existen indicios suficientes para elevar el expediente a juicio, un escenario que reavivaría uno de los casos más divisivos de la historia del fútbol español.