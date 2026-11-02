¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Oficial: Bayern Múnich resuelve la situación de Olise de cara al duelo ante el Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
M. Olise
M. Neuer
España
Alemania
Francia

El club bávaro anuncia la noticia confirmada

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

El Bayern de Múnich recibió un importante impulso anímico antes de enfrentarse al Atlético de Madrid, la noche del martes, en la Liga de Campeones, luego de confirmarse la disponibilidad de su extremo francés Michael Olise para participar en el partido, tras los temores que rodearon su estado debido a la lesión que sufrió durante el último encuentro ante el Borussia Dortmund.

Olise se había visto obligado a abandonar el terreno de juego del clásico alemán, que terminó con empate (2-2) el pasado sábado, a raíz de una lesión en su rodilla derecha, lo que generó preocupación dentro del club bávaro sobre la posibilidad de que se perdiera el esperado duelo europeo.

Sin embargo, las pruebas y la evolución posterior trajeron noticias tranquilizadoras para el cuerpo técnico dirigido por Vincent Kompany, ya que el jugador francés participó en los entrenamientos grupales la mañana del lunes, confirmando así su recuperación de la lesión y entrando en la lista del Bayern de Múnich que viaja para enfrentarse al Atlético de Madrid, según lo publicado por el club bávaro a través de sus páginas oficiales en las redes sociales.

Las buenas noticias dentro del Bayern no se limitaron al regreso de Olise, pues el equipo también recuperó los servicios de su veterano guardameta Manuel Neuer, que se había perdido los tres últimos partidos, para dar a Kompany opciones adicionales antes de la difícil prueba en el estadio Wanda Metropolitano.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

Por su parte, el Bayern de Múnich echa en falta a varios de sus elementos importantes durante el encuentro, encabezados por Luis Díaz y Jamal Musiala, además de Ismael Saibari y Serge Gnabry, en unas ausencias que podrían obligar al entrenador belga a realizar algunos ajustes en su once titular.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google