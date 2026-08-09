Oficial: Al-Nassr anuncia el fichaje esperado tras el fin de la crisis financiera

El club saudí Al-Nassr puso fin a la polémica suscitada en torno a la dificultad de cerrar al menos una operación durante el actual mercado de fichajes de verano, al anunciar la contratación del centrocampista portugués Samu Costa.

El Al-Nassr sufrió una crisis económica que le impidió cerrar fichajes desde el inicio del mercado, antes de lograr obtener el certificado de solvencia financiera y regularizar todos sus asuntos.

Lee también: Mercato impactante: ¡una crisis compartida entre el Al-Ahli y el Al-Nassr!

El Al-Nassr reveló a través de su cuenta oficial en la plataforma «X» que logró la contratación de Samu Costa, mediante un vídeo en el que apareció el jugador portugués caracterizado como un guerrero.









El Al-Nassr había alcanzado un acuerdo con el Real Mallorca para incorporar a Samu Costa, en el actual mercado estival, por 9 millones de euros, desde el pasado mes de julio, según revelaron informes periodísticos.

El Al-Nassr inicia la nueva temporada el sábado 15 de agosto, cuando se enfrente al Al-Fateh, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Nassr busca conservar el título de la Liga saudí que conquistó la temporada pasada tras siete años de ausencia, así como coronarse campeón de la Liga de Campeones de Élite de Asia por primera vez en su historia.