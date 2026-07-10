Oficial: Al-Ittihad ficha al verdugo del Al-Nassr para reemplazar a Consesao

El club saudí Al-Ittihad ha anunciado el fichaje del alemán Jens Wessing como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución del portugués Sergio Conceição.

El club lo destituyó al final de la pasada temporada tras quedar quinto en la Liga Roshen sin lograr títulos.

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La cuenta oficial del Al-Ittihad publicó en X un vídeo que confirma la llegada del técnico del Gamba Osaka para dirigir al equipo la próxima temporada.





El club confirmó en un comunicado que el técnico alemán dirigirá al “Al-Amid” durante las próximas dos temporadas, hasta verano de 2028.

Fesing tiene una trayectoria breve como entrenador principal: dirigió a Gamba Osaka en la segunda mitad de la temporada pasada y lo llevó a ganar la Liga de Campeones de Asia 2 tras vencer 1-0 a Al-Nassr.

Anteriormente fue segundo entrenador en Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven y Benfica, siempre a las órdenes de Roger Schmidt.